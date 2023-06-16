Ciclón Biparjoy impacta costas de India y de Pakistán

Más de 170 mil personas fueron desalojadas de las costas de la India y de Pakistán ante el impacto del ciclón Biparjoy. Este fenómeno tocó tierra en el Estado de Gujarat con vientos de 125 km/h y rachas de 140 km/h, esto equivale a la intensidad de un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Al menos dos personas murieron por el ciclón Biparjoy

En el estado indio de Gujarat han muerto dos personas que intentaban salvar a sus animales. Unas 175, 000 personas han sido evacuadas entre los dos países ante el riesgo de inundaciones y del derrumbe total de viviendas.

Las autoridades de Gujarat informaron que 94 mil personas se trasladaron a refugios y en Pakistán la ministra de Cambio Climático, Sherry Rehman, dijo que unas 82 mil personas fueron llevadas desde la costa hacia el sureste del país. El ciclón podría provocar la destrucción total en las viviendas de barro y paja típicas de la zona cercana al puerto de Jakhau en Gujarat.

Se debilita el meteoro al impactar en las costas

El ciclón Biparjoy se ha suavizado este viernes en su desplazamiento hacia el norte tras haber tocado tierra en el oeste de la India y el sur de Pakistán.

La fuerza del viento, que alcanzó los 145 kilómetros por hora y se ha reducido a 115, ha destruido viviendas, arrancado árboles, cortado el suministro eléctrico y destrozado carreteras.

Los fuertes vientos arrojaron al mar algunos contenedores

Al tocar tierra, la tormenta causó otros daños que incluyeron arrancar árboles y postes eléctricos. Funcionarios de la ciudad costera india de Mandvi indicaron que los fuertes vientos arrojaron al mar algunos contenedores de mercancías en el puerto de Mundra, uno de los más grandes del país.

La agencia de gestión de catástrofes de Pakistán dijo que el ciclón estaba a 125 kilómetros al sur-suroeste de Keti Bandar, un puerto de la provincia de Sindh, afectada por las inundaciones.

Continúan las advertencias por el paso del ciclón Biparjoy

Biparjoy atravesará partes del estado indio de Gujarat y la provincia de Sindh en Pakistán, este podría ser el peor ciclón en el área en 25 años. Varias de las zonas por donde afectará son las mismas que sufrieron las catastróficas inundaciones en el verano de 2022, que dejaron alrededor de 33 millones de personas afectadas y más de mil 700 muertos.

La agencia de gestión de desastres de Pakistán advirtió sobre la marea ciclónica que podría ser entre 3-4 metros a lo largo de la costa desde Karachi hasta Gujarat. Las fuerzas armadas indias y la guardia costera han mantenido barcos, helicópteros y aeronaves en espera para las operaciones de rescate y socorro.

El ciclón Tauktae en mayo de 2021 fue la última tormenta ciclónica muy severa que azotó esta región, mató a 174 personas. El ciclón tropical más intenso en la cuenda del Índico Norte fue el ciclón Odisha de 1999. La velocidad máxima del viento registrada fue de 260 km/h.