¿Subir a la Luna en un elevador? Científicos estudian la posibilidad

Establecer un sistema de comunicación fijo con la Luna ya puede ser una realidad gracias a científicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Columbia, en Estados Unidos, quienes por años han estudiado la posibilidad de construir un elevador que conecte a nuestro planeta con este satélite.

El estudio titulado 'The Spaceline: una práctica alternativa de ascensor espacial alcanzable con la tecnología actual', fue publicado a través de la revista Acta Astronomica de Cornell University y ofrece detalles sobre cómo cada vez más esta posibilidad podría transformarse en un hecho.

¡Ya es una posibilidad! Así sería el elevador lunar que conectaría a la Tierra

De acuerdo con la investigación, la clave para lograr un ascensor que conecte a la Luna con nuestro planeta se encuentra en la tecnología, específicamente en un cable denominado 'Spaceline' que habría que anclar a la superficie del satélite.

"Con los materiales actuales, es factible construir un cable que se extienda hasta cerca de la altura de la órbita geoestacionaria", se puede leer en el artículo, añadiendo que este instrumento facilitaría la conexión con la zona de gravedad de la Tierra al ser construido con nanotubos de carbono.

¿Cómo sería el elevador lunar que estaría próximo a desarrollarse por científicos?|Pexels

El 'Spaceline' o el cable que podría hacer realidad la conexión entre la Luna y la Tierra, debe tener dos particularidades:



Ser extremadamente estrecho en sus extremos, para no colapsar por la presión de la gravedad. Ser muy ancho en el centro, para prevenir su rotura.

Una vez llegada a la zona estrecha, una nave espacial se aferraría a un transbordador alimentado por energía solar que subiría por ese cable, el cual sería en una pieza de infraestructura muy parecida a los primeros ferrocarriles.

Parece sencillo, ¿no? Pues la construcción de este objeto facilitaría el trabajo de los astronautas, quienes solo tendrían que acceder al extremo inferior del cable espacial para continuar con el estudio de este satélite.

Además, la opción además representa un ahorro económico para las agencias espaciales porque es menos costoso que salir de la órbita terrestre con un cohete.