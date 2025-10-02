¡Cambios en los mercados! Así cierra la BMV y Wall Street hoy 2 de octubre 2025

El cierre del gobierno de Estados Unidos provocó que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street terminaran la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

Fuerza Informativa Azteca (FIA), te comparte las cotizaciones de los mercados mundiales, junto con el precio del dólar en México.

Cierre Bolsa Mexicana de Valores hoy 2 de octubre 2025

La Bolsa Mexicana de Valores cierra la jornada de este 2 de octubre 2025 con alzas en sus cotizaciones.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.47% a 62,220.31 puntos al cierre del primer jueves del mes.

¿Cómo cierra Wall Street hoy 2 de octubre 2025?

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del 2 de octubre de 2025 con alzas por tercer día consecutivo debido al apoyo tecnológico compensando las incertidumbres laborales y el cierre del Gobierno de Estados Unidos.



S&P 500 subió 0.06%, para cerrar en 6,715.35 puntos.

Nasdaq Composite aumentó 0.39%, hasta las 22,844.05 unidades.

Promedio Industrial Dow Jones incrementó 0.17%, hasta las 46,519.72 unidades

Precio del dólar en México hoy 2 de octubre 2025

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 30 de septiembre de 2025 en $17.00 pesos la compra y en $18.94 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.00 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar dinero.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 2 de octubre 2025?

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 2 de octubre de 2025, se ubica en 120 mil 886 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.91% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 2 millones 227 mil 457 pesos por unidad; es importante monitorear constantemente los movimientos de bolsa.

Precio del petróleo hoy 2 de octubre 2025

El precio del petróleo cayó cerca de un 2% a su nivel más bajo en cuatro meses el jueves, extendiendo una racha de descensos a un cuarto día, debido a preocupaciones sobre un exceso de oferta en el mercado antes de una reunión del grupo OPEP+ durante el fin de semana.

