¡Hasta un Tesla! Todo lo que puedes comprar con lo que cuesta el boleto más caro para el Super Bowl 2026

La edición número sesenta del máximo evento de la NFL, hablamos del Super Bowl 2026 , que tendrá lugar en el recinto de Santa Clara, casa de los San Francisco 49ers, se posiciona como una de las experiencias más onerosas para los seguidores del deporte.

El encuentro, programado para el segundo domingo de febrero, verá enfrentarse a los equipos de Nueva Inglaterra y Seattle en un estadio con aforo para 68,500 personas, donde la exclusividad es el factor común en la venta de accesos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl 2026?

Los precios para presenciar el partido final varían significativamente según la plataforma de adquisición y la calidad del asiento. Actualmente, el rango de precios en moneda mexicana oscila entre los 94,700 pesos para las zonas más económicas y los 907,000 pesos para los sectores de mayor exclusividad.

En sitios de venta secundaria, el costo medio se sitúa en los 141,300 pesos, una cifra que solo es superada históricamente por el evento realizado en Las Vegas durante 2024, el cual mantuvo un promedio de inversión más elevado para los asistentes.

Lo que puedes comprar con el ticket más caro para el Super Bowl 2026

El valor del pase más costoso en el mercado actual, situado en zonas VIP y a escasa distancia de la zona de jugadores, alcanza una suma superior a los 907 mil pesos mexicanos. Este monto representa una inversión patrimonial de tal magnitud que permitiría al comprador adquirir un automóvil eléctrico de la marca Tesla en lugar de asistir al juego.

Esta comparación subraya el nivel de lujo que representa el Super Bowl LX , donde el acceso a una ubicación privilegiada equivale al costo de un vehículo de alta gama.

¿Cómo identificar boletos falsos del Super Bowl?

Para combatir el mercado de entradas apócrifas, la liga ha dotado a los pases originales de mecanismos de protección sofisticados que incluyen grabados láser a medida, hologramas, barnices con efectos brillantes y tintas que cambian con la temperatura .

Es fundamental evitar la compra a individuos en la vía pública o cerca del estadio, ya que carecen de regulación y suelen ofrecer documentos robados o falsificados.

La recomendación primordial es utilizar el mercado de intercambio oficial de la NFL y realizar los pagos mediante tarjetas de crédito en sitios con tecnología de protección de datos, verificando siempre el mapa de asientos del Levi’s Stadium para confirmar que la ubicación ofrecida realmente existe y no posee visibilidad limitada.

