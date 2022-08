Pide CIRT quitar censura a la radio y TV en época electoral

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, pidió a la Cámara de Diputados incluir en la reforma electoral modificaciones para poner fin a la sobrerregulación y la censura que hoy padecen los medios de radiodifusión en época electoral en el país.

Durante el parlamento abierto de la reforma electoral, el presidente de la CIRT, José Antonio García Herrera, señaló “sí consideramos que existen demasiadas restricciones para poder ejercer nuestro compromiso de informar, orientar a la población en materia electoral, por todas las prohibiciones y restricciones que tenemos que terminan siendo censura…Nosotros hemos defendido siempre la libertad de expresión de toda la vida y lo seguiremos haciendo”.

Por ello, la CIRT planteó eliminar la veda electoral, los tiempos oficiales, la excesiva transmisión de spots y la prohibición de contratar publicidad en la radio y la televisión, pues, están en desventaja frente a las plataformas digitales que no están reguladas.

“No debería de existir una veda electoral…Todos los funcionarios públicos inclusive los legisladores una de sus obligaciones fundamentales es informarles a sus gobernados y electores lo que están haciendo ¿cuándo?, en todo momento…En redes sociales nadie respeta la veda electoral, claro, porque no están regulados, ahora, yo no soy tampoco de decir, hay que regular a todos, no, tenemos que tener un piso parejo todos los medios de comunicación…Porque la radio y la televisión es la única que no puede comercializar tiempos electorales, publicidad electoral, es el único medio, todos los demás medios por supuesto que pueden comercializar … no hay un piso disparejo nosotros ya pagamos una contraprestación por el uso de la frecuencia”, acuso.



CIRT pide a incluir en la reforma electoral criterios para diferenciar información y propaganda

El representante de los radiodifusores del país, también exhortó a los legisladores a incluir en la reforma electoral criterios claros para diferenciar lo que es información y propaganda, a fin de evitar que los comicios se sigan judicializando.

“Que está pasando con la actual ley, todo mundo quiere sancionar a los medios de comunicación ¿porque?, porque la guerra entre los candidatos y los partidos es de denuncias… Siempre terminamos dos años después de cada elección en los tribunales…El INE debería tener facultades para poder desechar esas denuncias frívolas que hacen los partidos nada más por hacerse presentes” expuso García Herrera.

En el caso de los millones de spots que se trasmiten de manera gratuita a través de tiempos oficiales, afirmo que son un exceso que ponen en crisis económica a la industria de la radiodifusión.

“La audiencia ¿qué hace?, escucha 10 spots seguidos de diferentes partidos políticos y candidatos y sabes ¿qué hacen?, te cambian, además la calidad de spots que están haciendo los partidos políticos en lugar de construir entre ellos se están atacando, ¿quién quiere ver eso?, es una novela de terror”, dijo el presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.