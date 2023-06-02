Jóvenes confunden a emblemática cisne de EU con un pato; la mataron y se la comieron

El condado de Manlius, en Nueva York condenó el asesinato del cisne Faye, quien era una de las más queridas de la comunidad al ser la mamá de cuatro crías, el hecho escaló entre la población y rápidamente dieron con los tres jóvenes responsables del crimen; están bajo resguardo en la comisaría local.

La muerte del cisne Faye conmocionó a los locatarios el miércoles 31 de mayo cuando el alcalde Paul Whorral reveló que no sólo la mataron, sino que se la comieron, por lo que externó su tristeza

“La madre cisne fue consumida (..) Es triste decirlo, pero eso es lo que hicieron”., dijo el alcalde, quien reconoció que ya tenían identificados a los principales sospechosos; actualmente están acusados de hurto mayor y crimen.

Manlius, es conocido como el pueblo de los cisnes en Estados Unidos

La historia del cisne Faye nace años atrás y fuera de América del Norte, pues es una especie nativa de otro sitio; sin embargo, su belleza es inigualable, así lo indicaron los especialistas en el tema, aunque añadieron que en su mayoría esta característica es una contra cuando los cazadores buscan acabar con su vida.

Al sureste de Syracuse, el pueblo de Manlius tiene la insignia de un cisne en su sitio web, así como en productos como sombreros y camisetas, que hacen alusión a dichos ejemplares muy queridos desde el 2010, cuando Faye y su pareja Manny llegaron al estanque del pueblo para posteriormente formar una familia.

“Los cisnes han sido parte de este pueblo durante más de 100 años”, dijo Whorrall.

Teenager Eman Hussan and 2 friends arrested in Syracuse, NY area for killing and eating the town swan and stealing her 4 babiespic.twitter.com/aUuK8JpANa — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) May 31, 2023

¿Por qué mataron al cisne Faye? Esta es la versión de los detenidos

Los detenidos ingresaron alrededor de la medianoche al área, rápidamente identificaron al cisne y la capturaron, según con los reportes de la policía, no opuso resistencia y se la llevaron; tras las primeras respuestas que le ofrecieron a las autoridades concluyeron que lo confundieron con un pato.

Los cuatro cisnes bebés fueron encontrados a salvo y ahora están bajo el cuidado de un biólogo encargado de supervisar su salud y bienestar, dijeron las autoridades en un comunicado de prensa.