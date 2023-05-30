En Brasil, una mujer identificada como Lindaci Viegas Batista de Carvalho murió mientras celebraba su cumpleaños 54; la víctima recibió un regalo anónimo que llegó a través de una app de repartidores, sin embargo se trataba de chocolates envenenados.

El crimen ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando la mujer celebraba su cumpleaños y comió un par de chocolates que había recibido como regalo; poco después se sintió mal por lo que fue llevada a un hospital donde más tarde murió.

La mujer creyó que su marido se los había enviado, por eso no dudó en comerlos; sin embargo, el hombre declaró que él no sabía quién se los había mandado.

MONSTRA envenenou e matou por ciúmes! Achou que o seu namorado a traía com a ex.



A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta (24), Susane Martins da Silva, a principal suspeita de mandar os bombons envenenados que mataram Lindaci Viegas Batista de Carvalho, 54 anos.



O DIA pic.twitter.com/FEJLXKFEd3 — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) May 25, 2023

Mujer regala chocolates envenenados a la esposa de su exnovio

Tras la trágica muerte de Lindaci, las autoridades comenzaron a investigar y descubrieron que el repartidor que llevó los dulces a la víctima fue contratado en Acari, en la zona Norte Río, por un menor de edad, supuestamente hijo del esposo de la víctima.

Finalmente, las autoridades detuvieron a la mamá del joven como sospechosa de haber enviado los chocolates envenenados a la esposa de su exnovio, por lo que Susane Martins da Silva fue detenida.

In Brazil, a 54-year-old woman named Lindaci Viegas Batista de Carvalho died after eating chocolates thought to be poisonous sent by an unknown person to celebrate her birthday, pic.twitter.com/IWTMJlzCEl — Nico (@Nico00503) May 25, 2023

La policía de Brasil indicó que el crimen habría estado motivado porque la imputada tenía una relación con la pareja de Lindaci. Entre idas y venidas en la relación, la autora sospechaba que el hombre la engañaba con la víctima.

Tras labores de inteligencia, la imputada fue localizada en el barrio Acari y detenida. Se dictó orden de aprehensión en su contra por doble homicidio calificado, causado por envenenamiento y móvil fútil. La investigación sigue abierta.