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Mujer muere con chocolates envenenados en su cumpleaños; exnovia de su esposo se los mandó

Una mujer murió tras consumir chocolates envenenados el día de su cumpleaños; las autoridades arrestaron a la exnovia de su esposo como sospechosa.

Mujer muere tras comer chocolates envenenados en su cumpleaños
|Pexels

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

En Brasil, una mujer identificada como Lindaci Viegas Batista de Carvalho murió mientras celebraba su cumpleaños 54; la víctima recibió un regalo anónimo que llegó a través de una app de repartidores, sin embargo se trataba de chocolates envenenados.

El crimen ocurrió el pasado 20 de mayo, cuando la mujer celebraba su cumpleaños y comió un par de chocolates que había recibido como regalo; poco después se sintió mal por lo que fue llevada a un hospital donde más tarde murió.

La mujer creyó que su marido se los había enviado, por eso no dudó en comerlos; sin embargo, el hombre declaró que él no sabía quién se los había mandado.

Mujer regala chocolates envenenados a la esposa de su exnovio

Tras la trágica muerte de Lindaci, las autoridades comenzaron a investigar y descubrieron que el repartidor que llevó los dulces a la víctima fue contratado en Acari, en la zona Norte Río, por un menor de edad, supuestamente hijo del esposo de la víctima.

Finalmente, las autoridades detuvieron a la mamá del joven como sospechosa de haber enviado los chocolates envenenados a la esposa de su exnovio, por lo que Susane Martins da Silva fue detenida.

La policía de Brasil indicó que el crimen habría estado motivado porque la imputada tenía una relación con la pareja de Lindaci. Entre idas y venidas en la relación, la autora sospechaba que el hombre la engañaba con la víctima.

Tras labores de inteligencia, la imputada fue localizada en el barrio Acari y detenida. Se dictó orden de aprehensión en su contra por doble homicidio calificado, causado por envenenamiento y móvil fútil. La investigación sigue abierta.