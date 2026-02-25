Familia de “El Mencho”, líder del CJNG, pide su cuerpo tras ser abatido

La familia de Nemesio Oseguer Cervantes, “El Mencho”, busca que el cuerpo del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) les sea entregado tras ser abatido por fuerzas federales el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa.

Fuentes del gabinete de seguridad comentaron a Azteca Noticias que familiares y abogados de “El Mencho” iniciaron los trámites para la recuperación del cuerpo.

Bloqueos, incendios y violencia tras la muerte de “El Mencho”: La caída que sacudió a México

¿Qué dice la ley sobre el reclamo del cuerpo de "El Mencho"?

El cuerpo de “El Mencho”, de acuerdo con los protocolos, debería estar en instalaciones del Centro Federal Pericial de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

En México, en lo general y de acuerdo a cada una de las leyes de cada entidad, un cuerpo puede ser reclamado de 72 horas a 15 días para reclamarlo antes de ir a la fosa común o, de acuerdo al caso o investigaciones, quedar en resguardo de un servicio médico forense.

Muerto el jefe, inicia la guerra: de “El Sapo” al hijastro de “El Mencho”, los nombres que podrían controlar al CJNG

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que los restos de “El Mencho” podrían ser entregados a los familiares, solo si ellos los reclaman.

“Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, dijo el funcionario durante su participación en la conferencia de prensa de la presidente Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

“El Mencho” murió en camino a la CDMX

La Secretaría de Defensa Nacional informó que en el operativo realizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, elementos federales fueron atacados, por lo que los militares repelieron la agresión.

Cuatro integrantes del CJNG murieron, mientras que otros tres quedaron heridos de gravedad, entre ellos, “El Mencho”, quien perdió la vida durante su traslado por vía aérea a la Ciudad de México (CDMX).

El operativo en la región dejó otros dos detenidos, integrantes del CJNG, así como el aseguramiento de armas de fuego y vehículos blindados, entre los que están lanzacohetes para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares (257 millones 550 mil pesos) por información que ayudara a la captura del también llamado “Señor de los gallos”.