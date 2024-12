¡Colocan los sellos! Clausuran preparatoria tras brutal ataque con martillo en Jalisco

Clausuran el escenario de brutal ataque. La preparatoria privada en donde ocurrió la agresión de un joven de 17 años contra sus compañeros de clase con un martillo , en la colonia Circunvalación Oblatos, fue clausurada de manera oficial.

¿Además del ataque con martillo, que provocó la clausura de la escuela?

El inmueble tiene sellos en sus tres accesos principales, trabajadoras de la zona señalan que desde el día del atentado, la escuela no volvió a abrir.

“No, desde el sábado pasado ya no abrieron, yo no he visto movimiento, se ve bien solo”, explican los habitantes de la zona.

Las investigaciones continúan por este atentado ocurrido la semana pasada en el municipio de Guadalajara, por lo que fueron tomadas estas medidas en todos los accesos de esta institución.

De acuerdo con la Dirección de Inspección y Vigilancia del gobierno de Guadalajara, se realizó la clausura del inmueble escolar porque no se mostró un programa interno de protección civil, ni las constancias de capacitación y adiestramiento en la materia, que forman parte de las medidas de seguridad.

Respecto al estado de salud de Juan Pablo, el estudiante de 27 años que resultó lesionado, tendrá que ser intervenido por el martillazo en la cabeza.

“Ahí nos enseñó el doctor que lo tienen que operar, porque a la hora del martillazo, varios fragmentos de hueso se clavaron hacia dentro y, entonces, eso a la larga, me dijo que puede ser peligroso, pues puede tener convulsiones o problemas”, explicó el padre de uno de los afectados.

Mientras tanto, el presunto responsable de 17 años y de nombre, Brandon, fue imputado por los delitos de lesiones calificadas y apología del delito, y permanecerá en internamiento preventivo mientras se resuelve su situación jurídica. La defensa del joven ha solicitado el término constitucional de 144 horas, con el fin de ampliar el proceso legal.