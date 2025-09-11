Alerta por lluvias intensas y vientos fuertes en México: estados más afectados por el frente frío 3
El frente frío 3 afectará el norte de México, mientras que las lluvias continuarán por el centro y sur del país; así el clima de este jueves 11 de septiembre.
¡Mejor carga con tu paraguas! Este jueves 11 de septiembre, se espera un clima bastante impredecible en México, con lluvias intensas en varias regiones y temperaturas de hasta 40 °C.
Debido a fenómenos como el monzón mexicano y frentes fríos, varias entidades están bajo alerta por posibles granizadas, vientos fuertes y oleaje elevado.
¿En qué estados se esperan fuertes lluvias hoy en México?
- Lluvias muy fuertes: Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).
- Lluvias fuertes: Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias fuertes: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
- Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
- Lluvias aisladas: Aguascalientes.
Para esta noche se prevén #Lluvias intensas para #Tamaulipas, #SanLuisPotosí, #Jalisco, #Puebla, #Guerrero, #Oaxaca, #Veracruz, #Tabasco, #Campeche y #Chiapas. Los detalles del #Pronóstico en https://t.co/XPQAnDXDxo pic.twitter.com/zSSlEy3QgH— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2025
¿En qué estados se esperan temperaturas altas?
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 11 de septiembre de 2025
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.
Para esta noche se pronostican #Lluvias fuertes en regiones de #Jalisco, #Michoacán y #Nayarit; #Chubascos en #Colima y #Guanajuato, y #Viento con #Rachas de hasta 40 km/h en Guanajuato. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/hHo0jqb8yM— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2025
Clima en CDMX y Edomex hoy 11 de septiembre
En la CDMX y Edomex se espera un cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco a templado en la mañana y templado por la tarde, acompañado de bancos de niebla en zonas altas.
También se esperan lluvias puntuales fuertes en ambas entidades con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima será de 13 a 15 °C, y la máxima de 22 a 24 °C.
Mientras que, en Toluca, la mínima rondará los 9 a 11 °C y la máxima los 20 a 22 °C. Los vientos soplarán de componente este a 10-25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de tormenta.