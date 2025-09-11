Alerta por lluvias intensas y vientos fuertes en México: estados más afectados por el frente frío 3

¡Mejor carga con tu paraguas! Este jueves 11 de septiembre, se espera un clima bastante impredecible en México, con lluvias intensas en varias regiones y temperaturas de hasta 40 °C.

Debido a fenómenos como el monzón mexicano y frentes fríos, varias entidades están bajo alerta por posibles granizadas, vientos fuertes y oleaje elevado.

¿En qué estados se esperan fuertes lluvias hoy en México?

Lluvias muy fuertes: Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste).

Jalisco (sureste), Colima, Michoacán (noroeste), Guerrero (centro y costa), Puebla (sureste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte, noreste y suroeste), Chiapas (norte y este), Tabasco, Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (oeste). Lluvias fuertes: Quintana Roo.

Quintana Roo. Chubascos con lluvias fuertes: Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Lluvias aisladas: Aguascalientes.

¿En qué estados se esperan temperaturas altas?

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 11 de septiembre de 2025



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Clima en CDMX y Edomex hoy 11 de septiembre

En la CDMX y Edomex se espera un cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco a templado en la mañana y templado por la tarde, acompañado de bancos de niebla en zonas altas.

También se esperan lluvias puntuales fuertes en ambas entidades con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima será de 13 a 15 °C, y la máxima de 22 a 24 °C.

Mientras que, en Toluca, la mínima rondará los 9 a 11 °C y la máxima los 20 a 22 °C. Los vientos soplarán de componente este a 10-25 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en zonas de tormenta.