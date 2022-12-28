Tumba CNDH a morenista y presenta nueva propuesta para Comité INE

Recula la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y cambia a María del Socorro Puga Luévano como integrante del Comité Técnico de Evaluación. En su lugar propuso a la investigadora Araceli Mondragón González para participar en el proceso de selección de renovación de 4 nuevos consejeros del INE.

La decisión se tomó porque María del Socorro Puga Luévano, experta en goya de la risa, no cumplía con los requisitos ya que es militante de Morena, no garantiza imparcialidad, legalidad, trasparencia y certeza en el proceso de evaluación de quienes aspiren a formar parte del Consejo General del INE.

La nueva propuesta fue presentada por la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, luego de que se presentó una impugnación en contra del primer nombramiento de Puga Luévano.

Araceli Mondragón González propuesta para integrar el Comité Técnico de Evaluación cuenta con trayectoria académica, es investigadora y becaria del Conacyt.

Propuesta de INAI se tambalea en San Lázaro

La Junta de Coordinación Política también tiene bajo la lupa a Sergio López Ayllón, uno de los propuestos por el INAI, para integrar el Comité Técnico de Evaluación, ya que fue impugnada su designación por Morena por considerar no cumple con imparcialidad ya que ha emitido opiniones a favor del INE y fue promotor de la marcha del 13 de noviembre pasado.

El lunes la Jucopo decidirá si se va o se queda.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló “Van a estar haciendo la revisión, el día lunes también tendremos la revisión de las dos propuestas del INAI…Están terminando la revisión, quicamente puro no vamos a encontrar a nadie, es difícil, entonces, vamos a hacer la revisión”.