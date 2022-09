Necesario mantener coalición para frenar a autócratas: Jesús Ortega

Jesús Ortega, ex presidente del PRD, pidió a las dirigencias del PAN, PRI y PRD salvar las diferencias, a fin de que la coalición “Va Por México” no se rompa ni se fracture, como pretenden desde Palacio Nacional, a fin de lograr una alianza democrática ganadora en las próximas elecciones e instaurar un verdadero gobierno de coalición en el país.

Al participar en el “Foro Gobiernos de Coalición” organizado por la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina, COPPPAL, Jesús Ortega alerto riesgos si se consolida una reforma para que los fuerza armadas permanezcan más tiempo haciendo tareas de seguridad pública en las calles, por lo que llamo a la reflexión pugnar por su regreso a los cuarteles en el 2024, como está previsto.

Jesús Ortega pide evitar instauración de dictadura

Ante el presidente nacional del PRI, el ex líder del PRD pidió aprender de la experiencia que vive Nicaragua y Venezuela donde le apostaron al Ejército para gobernar y que solo sirvió para instaurar una dictadura.

“No hay ningún indicio, lo digo con toda lealtad a mi amigo Alejandro, no hay ningún indicio ni en México ni en América Latina que los militares sean más eficaces para combatir la inseguridad pública, no lo hay, si uno revisa la academia, los informes, los datos duros, la verdad, se dará cuenta que cuando los militares entran a tareas de seguridad pública se genera mayor inestabilidad política y también mayor inseguridad y violación a los derechos humanos y constante violación a la Constitución. No le demos instrumentos al autócrata para que instale una dictadura”, enfatizó.