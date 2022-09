PRI se divide por iniciativa de permanencia de Ejército en las calles

La iniciativa del PRI de que el Ejército permanezca hasta el 2028 en las calles, dividió a la bancada tanto en el Senado de la República, como en la Cámara de Diputados, ya que Miguel Ángel Osorio Chong dijo desconocer la propuesta.

En conferencia de prensa, el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que se acordó llamar al coordinador de su bancada en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, para que explique la presentación de la iniciativa sobre la permanencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad pública.

“Ninguno de nuestros compañeros estábamos informados sobre la presentación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados. Hoy nos reunimos por la mañana y acordamos llamar por lo menos al coordinador, Rubén Moreira, para que venga con nosotros y nos pueda comentar la iniciativa y pueda contestar algunos planteamientos”.

Sin embargo, el coordinador del PRI en el Senado aseguró que el voto de la bancada será en contra de esta propuesta.

“Sí se discutió, quiero reiterar, el voto va a ser en contra, no estamos de acuerdo ni en la presentación ni en esta iniciativa, va en contra de lo que hemos planteado durante los últimos años. Por eso estamos pidiendo que venga a platicar con nosotros.

Aseguran que va iniciativa del Ejército tiene respaldo del PRI

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados aseguró que la iniciativa de la diputada Yolanda Andrade, está firme y tiene el respaldo de su bancada.

“Yo no le puedo pedir a ninguna diputada que retire su iniciativa ¿usted qué pensaría si hago eso yo? Nosotros estamos muy ciertos que sin el Ejército no se logra la paz, primero. Segundo, que no se puede regresar a los cuarteles si no hay mínimos de construcción de paz. Tercero, que esos mínimos también pasan por las gubernaturas de los estados y los municipios”, explicó el diputado del PRI.

También pidió a sus aliados valorar la iniciativa sobre la permanencia del Ejército y rechazó que se trate de una militarización.

“Pregúntenle a los habitantes de Michoacán, si quieren que se vaya el Ejército o los habitantes de Hidalgo o de Coahuila, o de Candela o de Lampazos, o preguntémosle a los habitantes de Guanajuato o los de Guerrero, si no quieren. Pero yo sé que ellos la van a apoyar, porque sus estados requieren al Ejército, Guanajuato requiere al Ejército, Querétaro requiere al Ejército”.

Con información de Maxi Peláez