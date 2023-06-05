Morena vuelve a triunfar en las elecciones 2023, ¿Qué tan segura está la coalición opositora?

La noche del domingo 4 de junio se dio inicio al mecanismo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el conteo rápido, y según datos publicados del INE la candidata, Delfina Gómez, se colocó como la ganadora para gobernar el Edomex frente a Alejandra del Moral, representante de la coalición opositora.

Tras declararse ganadora, Delfina Gómez, ha logrado colocarse en el centro de atención pues será la encargada de arrebatarle el poder al PRI después de 94 años gobernando el estado mexiquense, ante esto, es importante saber ¿cómo se encuentra la coalición PRI PAN PRD y cuál es su postura como fuerza política dentro del país?

Morena vuelve a arrasar en las elecciones de México, ahora gobernará 21 de las 32 entidades federativas

Después de que se cerrarán las casillas a las 18:00 horas en Edomex y Coahuila, los trabajos del PREP Edomex comenzaron a publicarse, y los resultados preliminares para definir quién ganará la gubernatura del Estado de México se colocaron a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez.

A hasta hoy lunes 5 de junio a las 11:15 horas los resultados del PREP y el conteo rápido de las elecciones 2023 en Edomex aventajaban a la candidata por el partido guinda, lo que actualizó el mapa político del país, el cuál se tiñe en la mayoría de los estados de color guinda.

Ante esto, Morena ahora se consolida como la primera fuerza política del país, dejando a un lado al partido tricolor quien solía abanderar las gubernaturas.

Estas #Elecciones2023 definieron el mapa político de cara a los comicios del siguiente año.@PartidoMorenaMx se consolida como la primera fuerza política del país.https://t.co/MwSZOSb7CM pic.twitter.com/wVHrdN5PGG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 5, 2023

La alianza "Va por México" sale derrotada en las elecciones 2023

Ante el fin de la jornada electoral de este 4 de junio donde se disputaron los cargos de gubernatura en Coahuila y Edomex la alianza del PRI, PAN, PRD logró menos votos de los esperados en dos de las entidades más importantes.

Hay que recordar que el Edomex había sido gobernado por el grupo Atlacomulco por mas de 90 años,y al ser una entidad con el mayor número de votantes en el padrón electoral representaba una elección clave rumbo al 2024 para la coalición "va por méxico".

En el caso de Coahuila, donde según los resultados del PREP se encuentra como posible candidato ganador para las gubernatura Manolo Jiménez de la alianza "Va por México" es preciso cuestionar el triunfo que obtuvo el tricolor con esto. Pues a pesar de que el PRI se mantiene gobernando dos estados de la república, lo hace en coalición, lo que representaría un tambaleo al partido tricolor y a la alianza por sí misma en miras de próximas elecciones 2024.

¿Cómo se encuentra la alianza "Va por México"?

Lejos de reconocer errores, los presidentes nacionales del PRI-PAN y PRD aseguraron que su matrimonio es potente y tiene la misma capacidad de competencia que Morena-Partido Verde y Partido del Trabajo, así lo que dijo Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional.

Después de la jornada electoral del 4 de junio, Marko Cortés, señaló que “de dos estados, la coalición ganó contundentemente, que decir que en votos la coalición va por México logro 3.5 millones de votos. La coalición “Juntos Haremos Historia” lograron 3.5 millones de votos. En votos, salimos parejeros. Esto que nos quiere decir que se puede y es posible ganar la Presidencia de la República"

Cabe destacar que este 5 de junio los dirigentes nacionales de la coalición opositora se reunieron con el fin de establecer la forma en la que trabajará la alianza "Va por México" en miras al 2024.

Estamos a 362 días de la elección en la que cambiaremos México. Hoy reinstalaremos la mesa de trabajos, de esfuerzos conjuntos, con diversos actores de la sociedad porque buscamos construir rumbo al 2024 la coalición más potente, más incluyente, más abierta y la más competitiva. pic.twitter.com/pwgQSNdrPF — Marko Cortés (@MarkoCortes) June 5, 2023

A pesar de haber celebrado el triunfo de su candidato abanderado en las elecciones 2023 en Coahuila, la alianza PRI-PAN-PRD cerraron puerta a cualquier morenista para que se convierta en candidato presidencial de esos partidos políticos, así lo dijo Marko Cortés, presidente nacional del PAN durante una conferencia este lunes 5 de junio.

Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, atribuyó derrota en el Estado de México a un presunto pacto de Morena con su gobernador, el priista, Alfredo del Mazo.

Mientras que "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI anunció que "Morena no ganó las elecciones'; Ganó por sus aliados". En una entrevista posterior al domingo 4 de junio Moreno apuntó que las elecciones son votos, no son entidades por lo que hubo en un universo de participación poco más de siete millones 100 mil votos en la elección del Estado de México y de Coahuila, en las elecciones del 4 de junio de 2023.

Se puede observar que el partido tricolor poco a poco va perdiendo fuerza dentro de los cargos públicos en las elecciones, pues obtuvieron 89 mil 238 votos según el corte más reciente del PREP, números que representan una baja en comparación con los resultados de elecciones previas donde solía gobernar 12 estados de la república.