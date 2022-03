“Y la tierra se movía..."; en Coatlinchán temen por extraños sismos

Es la comunidad de Coatlinchán, en Texcoco, Estado de México (Edomex) en donde, desde diciembre pasado, los que viven ahí, han sentido que la tierra se les mueve; extraños micro sismos los mantienen alerta y sin poder dormir.

Temblores que los mantienen en alerta y que solamente se han registrado en este poblado del municipio de Texcoco.

Miguel Ángel Martínez, director de Protección Civil de Texcoco explicó qué tipo de reportes han recibido a causa de estos extraños sismos que tienen sin dormir a los pobladores.

“Recibimos reporte de la comunidad, de vecinos que, en el poblado, principalmente en el centro de la comunidad, sentían una especie de temblores, ruidos por abajo de la tierra, entonces eso fue en diciembre, posteriormente en enero se sintieron otro tipo igual de temblores”, recuerda.

Por ejemplo, la casa del señor Jesús Hernández ya presenta algunos daños, al parecer ocasionados por los temblores .

Él asegura que es principalmente durante la madrugada cuando se mueve la tierra y también cuando se escuchan fuertes estruendos.

“Haga de cuenta que van arrastrando unas piedras por debajo, se escucha bien feo y se escucha también como cuando van a explotar una mina que ve que echan dinamita y suena feo… Ya no está uno ahora si que tranquilo, ya no duerme uno bien… Pues ya nada más estamos al pendiente, al pendiente ya nos quedamos ahora sí como dicen con ropa ya para nada más el día que se siente feo salirse para afuera porque no podemos hacer otra cosa”, relata preocupado.

María Eugenia Mancilla, otra habitante de la comunidad relata que “la última vez creo que fue a las dos de la mañana”.

¿Y qué se escucha? -le pregunta Fuerza Informativa Azteca (FIA).

- Pues nada más como un trueno, así y ya salimos y ya todos corremos, todos los vecinos de aquí corremos porque pues la vida de los niños y de nosotros también -responde doña María Eugenia.

FIA

Micro sismos ya se habían sentido hace 20 años

Esta situación no es nueva para los habitantes de Coatlinchán; hace 20 años sucedió algo similar.

Es el director de Protección Civil de Texcoco quien lo recuerda:

“También se le pidió a las autoridades del poblado que también nos dieran o les dieran a ellos una bitácora de que tiempo duran esos ruidos... en qué zonas de la comunidad son, principalmente para que ellos tengan elementos de determinar el punto de origen, el punto cero como se le llama”, indica.

Una de las posibles causas de estos sismos, a decir de las autoridades locales, podría ser la sobreexplotación de los mantos acuíferos, tan solo en esta zona se tienen registrados alrededor de 20 pozos.

Ante está preocupante situación, será Protección Civil nacional, del Estado de México y de Texcoco , así como geólogos quienes realicen los estudios al subsuelo para saber qué está pasando en Coatlinchán.