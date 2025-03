Muere joven cuadripléjica que había buscado la eutanasia en Colombia

Erika Yanira Morales, una joven de 20 años de edad que tenía cuadriplejía a raíz de un ataque en la cabeza, murió el sábado 1 de marzo de 2025, después de meses de haber buscado la eutanasia.

El procedimiento para la muerte digna es legal en el país sudamericano, pero no había podido acceder a ello, debido a una restricción de la empresa aseguradora de la joven. No obstante, tras la revelación de esta situación a través de medios locales, la compañía se lo autorizó el 22 de febrero.

¿De qué murió Erika Yanira Morales?

Erika Yanira Morales murió en el Centro Médico Valle de Atriz, en la comunidad de Pasto, Nariño, en Colombia. Los primeros reportes indican que la joven había padecido una complicación médica.

Sin embargo, la hermana de Erika, Tatiana Morales, sólo compartió un mensaje en redes sociales donde se despide de ella. “Vuela alto, mi bello ángel. Te amo, hermanita, siempre”, aseguró Tatiana. En otra publicación, señala que su hermana falleció por complicaciones médicas.

¿Qué le pasó a Erika Morales?

Erika Morales había acudido el 2 de agosto de 2021 a una discoteca. Sin embargo, esa trágica noche fue atacada por dos mujeres, quienes usaron una botella para golpearla en la cabeza.

Tras la agresión, la joven pasó un año y siete meses en coma. No obstante, cuando recobró la consciencia, quedó con cuadriplejía, una condición médica que le impide la movilidad en sus extremidades. Por medio de letras colocadas en un cartel, Érika se comunicaba con sus hermanas y les pidió que buscaran la eutanasia.

“Hace un mes mi hermana me dijo: ‘Hermanita, no quiero que seas egoísta, quiero que me dejes ir’, me dijo que era una prueba de amor. (...) No queremos verla sufrir más. Es algo que no vamos a superar, pero la misma fortaleza nos la dará Dios, y ya sabemos que es lo mejor”, aseguró Tatiana.

Familia de Érika Morales busca justicia

A la par de la demanda por eutanasia, la familia de Erika Yanira Morales demanda que las agresoras de la joven sean detenidas. La fiscalía no ha presentado avances más que los nombres de las presuntas agresoras, identificadas como Glair Gómez y Leidy León.