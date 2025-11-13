¡Exigen justicia! Denuncian envenenamiento masivo a perros en Zacatecas

En las últimos días, diversas colonias de Zacatecas han sido escenario de un preocupante patrón de envenenamiento masivo de perros, según reportes de activistas de protección animal y de los propios dueños de mascotas. Aunque las cifras exactas varían, la situación ha generado una alarma generalizada ante la crueldad e impunidad de esos actos.

Reportes preliminares, apoyados por denuncias de parte del ayuntamiento de Villa García, municipio donde sucedieron los hechos y la difusión de videos en redes sociales, apuntan a que los responsables habrían utilizado alimentos mezclados con sustancias tóxicas para afectar a los animales, tanto aquellos en condición de calle como mascotas que cuentan con dueño y se encontraban en la vía pública o incluso cerca de sus hogares.

Ante el temor de que se repitan los envenenamientos, la población ha manifestado su temor e indignación, urgiendo a las autoridades a tomar medidas de protección animal y a capturar a los responsables.

🔴Denuncian envenenamiento masivo de perros.

Los animales, algunos con dueño y otros en situación de calle, fueron encontrados sin vida en zonas transitadas 👇https://t.co/GzkHjb6j1S pic.twitter.com/VbK4vJdtcT — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) November 13, 2025

Inician investigación por envenenamiento de perros

Las autoridades de Zacatecas, incluyendo la Fiscalía General del Estado, han sido notificadas de las denuncias y se espera el inicio o el avance de las carpetas de investigación correspondientes.

Estos hechos de maltrato animal están tipificados como delito en el estado, lo que obliga a la Fiscalía a realizar las diligencias necesarias para la identificación y sanción de los culpables.

Vecinos de La Condesa, en Guadalupe, piden al Centro de Bienestar Animal ayuden a frenar los casos de envenenamiento de perros en condición de calle. 🐕 pic.twitter.com/PZGRan4Eti — TV Azteca Zacatecas (@TVAztecaZac) November 13, 2025

Toman precauciones

Mientras se esclarecen los hechos, las autoridades municipales y los grupos de protección animal han emitido una serie de recomendaciones a los dueños de mascotas:



Mantener el Resguardo: Se recomienda mantener a las mascotas resguardadas dentro de las propiedades y bajo vigilancia.



Se recomienda y bajo vigilancia. Reportar al 911: Reportar cualquier situación inusual o sospechosa



Reportar cualquier situación inusual o Atención Veterinaria: En caso de sospecha de intoxicación (salivación excesiva, convulsiones, vómito), acudir de inmediato al veterinario.

La legislación en México ha endurecido las penas por maltrato animal, y la presión social es alta para que este caso siente un precedente en Zacatecas, garantizando que el castigo sea ejemplar.