No pueden sofocar incendio en Ecatepec; suman 3 bomberos intoxicados

Un fuerte incendio en una fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México provocó una gran movilización de cuerpos de emergencia pasado el medio día. Las llamas, que se extendieron rápidamente, obligaron a evacuar a más de 190 personas de sus viviendas cercanas.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, el fuego fue controlado tras varias horas de trabajo, aunque todavía no ha sido completamente sofocado, siguen luchando para apagarlo. En el lugar participan bomberos de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y la Ciudad de México, además de personal de la Secretaría de Marina (Semar) y del SUEM. El jefe vulcano capitalino informó que llevan un 60% del avance en la extinción del fuego en la fábrica.

#AlMomento Informo que llevamos un 60 por ciento de avance en la extinción del incendio en una fábrica de colchones en Ecatepec, Estado de México.



Hemos logrado abrir muros para lograr una extinción más rápida, efectiva y segura.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/vqoP4feYoh — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 21, 2025

Tres bomberos intoxicados y vecinos desalojados tras incendio en Ecatepec

Durante las labores para apagar el fuego, tres bomberos resultaron intoxicados por el humo, y una de ellas tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Por seguridad, autoridades locales evacuaron a más de 190 personas de las viviendas aledañas, mientras los equipos de emergencia trabajaban para contener las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles.

Se registró un incendio en una fábrica ubicada en la colonia Hank González, municipio de #Ecatepec de Morelos. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia, el fuego es controlado evitando su propagación a inmuebles vecinos. pic.twitter.com/osw0ysSMjx — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) October 21, 2025

El incendio ya duró más de cuatro horas y los bomberos locales no cuentan con suficiente equipo ni unidades especializadas para atender una emergencia de esa magnitud, por lo que se tuvo que pedir apoyo a municipios cercanos.

Segunda vez que se incendia la fábrica en Ecatepec

Este siniestro no es el primero en esta fábrica, pues según reportes locales, ya había sido clausurada anteriormente por un incendio similar, aunque tiempo después volvió a operar.

Las autoridades estatales no han informado aún las causas del fuego, pero se mantiene un cerco de seguridad en la zona y se pidió a la población evitar acercarse al lugar.

“Pedimos a las y los habitantes mantenerse atentos a las indicaciones y comunicarse a los números de emergencia en caso de requerir apoyo”, informó Protección Civil del Estado de México.

Líneas de emergencia:

📞 Protección Civil: 55 5088 2725

🚒 Bomberos: 55 5565 3638

🚨 C-4: 55 5366 4444

Mientras los equipos trabajan para sofocar por completo el incendio, Protección Civil insistió en que la colaboración de la ciudadanía es clave para evitar tragedias mayores.

