“No se puede trabajar”: Escasez de agua también afecta a negocios que usan hielo

La escasez de agua en la Ciudad de México ha dejado sentir también sus efectos en el mercado de la Nueva Viga, donde los comerciantes se quejan por la disminución en la distribución de hielo.

Raúl Chávez es comerciante en la Nueva Viga y asegura que sí les afecta la disminución en la distribución del hielo, sobre todo cuando es una materia indispensable para conservar el estado de los alimentos.

“La verdad sí nos afecta, nos afecta muchísimo porque para empezar el pescado sabemos que es un producto, pues un poquito oloroso, penetrante, y delicado porque viene del mar y el hecho de qué no haya agua, pues también afecta a la parte del hielo”, dijo Raúl Chávez.

Otro trabajador de la Nueva Viga es Antonio Morales, quien considera que sí les falta hielo para poder desempeñar sus labores. “No sé por qué será pero ha de ser por falta de agua, porque si el agua está escasa, nosotros sufrimos también”, dijo.

El hielo les ayuda a mantener productos en buen estado

Los comerciantes de la Nueva Viga aseguran que no pueden trabajar sin el agua y el hielo, ya que ambos les permiten mantener los productos en buenas condiciones. Por ejemplo, don Rogelio Hernández tiene más de 30 años en el giro de los mariscos y menciona que es un problema no contar con ambos recursos.

“Es muy importante que tengamos nosotros el hielo y esperemos que esto no se agudice y lleguemos a tener problemas sobre esta situación de la refrigeración, porque no pueden perder los productos pesqueros la cadena del frío porque si no, pues se echa a perder pronto son productos perecederos”, explicó Rogelio Hernández, comerciante de la Nueva Viga.

Los comerciantes aseguran que la distribución de hielo en ocasiones llega a disminuir hasta el 50 por ciento, lo que viene a impactar sus ventas y ganancias.

“Las taras son estas de plástico que vienen con el hielo y siempre pedimos de dos a dos y media o tres, y en la actualidad nos están surtiendo sólo sobre una o una y media”, dijo Rogelio Hernández.

El riesgo de que les siga llegando poco hielo, podría repercutir en incremento de precios o en la disminución de las ventas y más ahora que se viene la Semana Santa.

“Son pérdidas económicas, muy fuertes, y sobre todo que estamos llegando ya a la cuaresma, y esto podría perjudicar muchísimo a la comercialización de los productos pesqueros, el no contar con el hielo suficiente para poder conservar los productos en perfecto estado para el consumo humano”, detalló Rogelio Hernández.

¿Qué dicen los clientes por la falta de hielo en la Nueva Viga?

Por ahora los precios se mantienen sin aumentos en los comercios que utilizan hielo como materia prima en la Nueva Viga. Los clientes pueden notarlo al hacer sus compras.

“No, no ha repercutido, vine ahorita a comprar y los vi ahorita tranquilos, como en otras ocasiones. He comprado entonces no no ha repercutido, está tranquilo y está muy rico. El camarón se ve de muy buen tamaño”, señaló María Elena Rivera, consumidora en la Nueva Viga.

Por todo esto, es necesario hacer el llamado a que se atienda puntualmente la crisis del agua en la Ciudad de México y se eviten afectaciones en el corto plazo.