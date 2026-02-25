¿Qué tiene que ver lo que come tu perro o gato con el medio ambiente?

Lo que pones en el plato de tus perros o gatos no solo impacta su salud, también puede influir en el planeta. Un estudio reciente publicado en la revista Animals plantea que cambiar la comida tradicional de las mascotas —basada en carne— por opciones veganas o más sostenibles podría tener efectos enormes en el medio ambiente… y hasta en el hambre mundial.

La investigación fue realizada por Andrew Knight, profesor de la Universidad Griffith en Australia, y analiza qué pasaría si millones de perros y gatos dejaran de consumir productos de origen animal.

¿Cómo ayuda cambiar la comida de tu mascota al planeta?

El dato más llamativo es este: hasta 2018, alrededor del 9% de todos los animales terrestres de granja del planeta se destinaban a la alimentación de perros y gatos.

En promedio:



Un perro consume al año cerca de 13 animales de granja.

Un humano promedio consume alrededor de 9.

A lo largo de su vida, una persona ingiere unos 680 animales.

Un perro , cerca de 162.

, cerca de 162. Un gato, alrededor de 28.

Aunque los humanos concentran la mayor parte del consumo global, el impacto de las mascotas no es menor, especialmente porque la industria de alimentos para animales sigue creciendo.

El estudio estima que si a nivel mundial se adoptaran dietas veganas equilibradas para mascotas, se podría evitar el sacrificio de hasta 7 mil millones de animales al año.

Alimento de perros y su relación con el medio ambiente|Pexels

¿Se podría alimentar a más personas cambian la comida de las mascotas?

Sí. El análisis calcula que la energía alimentaria que se liberaría al dejar de producir carne para mascotas podría alcanzar para alimentar a 519 millones de personas, es decir, casi el 7% de la población mundial.

Además, la ganadería es responsable de cerca del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y ocupa más de un tercio de la superficie habitable del planeta.

En países como Estados Unidos, la alimentación de perros y gatos representa hasta el 30% del impacto ambiental vinculado con la agricultura animal. Incluso en Japón, un perro mediano puede generar una huella ambiental mayor que la de una persona promedio, solo por su dieta.

Según el investigador, sustituir ingredientes de origen animal en comida para mascotas podría liberar superficies mayores que países como México o Alemania, y reducir emisiones comparables a las de Reino Unido.

Alimento de gatos y cómo afecta al medio ambiente|Pexels

¿Es seguro alimentar a perros con dieta vegana?

Aquí viene la pregunta clave. De acuerdo con el estudio, hasta inicios de este año se habían publicado 12 investigaciones sobre perros alimentados con dietas veganas o vegetarianas. En 11 de ellas, los resultados fueron equivalentes o incluso mejores que los observados con dietas basadas en carne.

En 2024, la Asociación Veterinaria Británica señaló que es posible alimentar a los perros con una dieta basada en plantas, siempre que esté bien formulada y supervisada.

Además, encuestas citadas indican que:



13.4% de tutores de perros estarían dispuestos a cambiar a una dieta vegana.

18.2% de tutores de gatos también lo considerarían, si se garantiza el equilibrio nutricional.

Eso sí: cualquier cambio debe hacerse con acompañamiento veterinario.

En el mundo hay alrededor de 528 millones de perros y 476 millones de gatos de compañía. El mercado global del cuidado de mascotas está valuado en más de 324 mil millones de dólares, y casi la mitad corresponde a alimentos.

Se estima que el mercado mundial de comida para mascotas podría casi duplicarse hacia 2035. Sin embargo, más de la mitad de estos productos aún contienen ingredientes de origen animal.

Para Andrew Knight, apostar por dietas más sostenibles para mascotas es una oportunidad poco explorada para reducir el daño ambiental y fortalecer la seguridad alimentaria global.