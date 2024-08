¿No te quedaste en la prepa? Estas son las escuelas con lugares disponibles para estudiar en CDMX

¡Una segunda oportunidad! Luego de que se dieran a conocer los resultados de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), miles de estudiantes no lograron ingresar a la preparatoria deseada; pero no te preocupes, aquí te decimos las escuelas que aún tienen lugares disponibles.

Si fuiste uno de los aspirantes con derecho a otra opción (CDO), Comipems informó a través de su Gaceta Oficial, la lista de planteles de Educación Media Superior en la Ciudad de México (CDMX) que aún aceptan inscripciones.

Escuelas de nivel medio superior con lugares disponibles 2024

¡Date prisa! Los interesados deberán llamar a los planteles para confirmar que aún cuentan con lugares disponibles, así como para que te brinden más detalles sobre los documentos requeridos para la inscripción.

Una de las opciones disponibles es el Colegio de Bachilleres plantel No 12 “Nezahualcóyotl”, así como una amplia oferta educativa del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica: Conalep 101 Álvaro Obregón II, Conalep Santa Fe, Conalep 103 Azcapotzalco, entre otras.

Otra de las opciones son los diversos planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), por ejemplo el Cetis No 3 Cuauhtémoc, Cetis No. 4 Azcapotzalco, Cetis No. 55 Gustavo A. Madero, Cetis No. 166 Río de los Remedios, entre otros 17 planteles más.

La oferta también se amplía a planteles de la Dirección General De Educación Tecnológica Agropecuaria Y Ciencias Del Mar, por ejemplo: el Centro de bachillerato Tecnológico Agropecuario no. 35, el Centro Multimodal De Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Mar Y Aguas Continentales, etcétera.

La lista completa se puede consultar en la Gaceta Electrónica, en el apartado “Opciones educativas con lugares disponibles”; ahí aparecerán todos los datos necesarios para comunicarse al plantel, incluyendo número telefónico y correo electrónico.

¿Buscas otra alternativa para estudiar tu bachillerato? ¡Prepa en Línea-SEP es la opción en línea! 🎉



Realiza tu registro del 12 al 23 de agosto en 👇https://t.co/mgTcsi2XtP



🔔 Si tienes dudas, consulta la infografía que te dejamos en esta publicación.#Convocatoria2024PLSEP pic.twitter.com/OWXKvDKk9n — Prepa en Línea-SEP (@PrepaLineaSEP) August 12, 2024

IEMS lanza convocatoria por excepción ciclo escolar 2024-2025

Si ninguna de las opciones de Comipems te convence, el Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México (CDMX) lanza convocatoria para los jóvenes que estén interesados en estudiar el nivel medio superior.

¡Toma nota! El IEMS habilitará la convocatoria por excepción de ingreso al ciclo escolar 2024-2025 el próximo jueves 15, y estará disponible hasta el domingo 18 de agosto. El registro únicamente se realizará vía internet, así como se puede elegir estudiar en la modalidad escolarizada y semiescolarizada. ¿Qué documentos necesitas?



Certificado de Secundaria

Comprobante de domicilio

CURP

La asignación de los planteles del IEMS CDMX se realizará mediante sorteo electrónico, según la modalidad escogida por el aspirante. Aquí puedes consultar las escuelas participantes.