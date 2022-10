Arranca en Comisiones de Diputados análisis de la Reforma Electoral

Comisiones de la Cámara de Diputados iniciaron el análisis para buscar coincidencias en torno a la Reforma Electoral.

Las comisiones de Reforma Electoral, Puntos Constitucionales y de Gobernación son las encargadas de revisar 107 iniciativas, de las cuales, 56 son a leyes secundarias y 51 de reforma a la Constitución, que incluye la del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Morena promete no imponer su mayoría para lograr consenso en una reforma electoral que garantice al país la transición democrática.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, manifestó “Morena, y ésa es la posición (...) quiere manifestar de manera explícita su compromiso de construir una reforma político-electoral en beneficio del país, no la imposición de la mayoría de manera mecánica… Estamos aquí en ese propósito, estamos para ir construyendo en los próximos días un dictamen colegiado”.

Oposición abierta a dialogar en discusión sobre Reforma Electoral

PAN, PRI y PRD se dijeron abiertos al diálogo, pero advierten que no apoyarán nada que signifique un retroceso.





Por el PRI, Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación puntualizo, “De manera firme, categórica y contundente, señalamos que en el PRI no aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral… Para el PRI la barrera es infranqueable, es no poner en riesgo elecciones democráticas y creíbles; no entregar un padrón electoral y los datos biométricos de millones de mexicanos al gobierno; no permitir que el crimen organizado se vincule o participe en los procesos electorales de nuestro país”.

Por su parte, Jorge Romero Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dijo sí a reformar el marco electoral para perfeccionarlo, pero sin injerencia del gobierno.

“Yo quiero aclarar, es el requisito sine qua non de que estemos aquí, en Acción Nacional, que no habremos de dictaminar una reforma que es dada desde otro poder. Lo que vamos a hacer es construir un dictamen plural desde todas las voces de todos los partidos políticos, por eso estamos aquí y por eso nos congratulamos… lo mejor que le podría pasar a México desde esta Cámara, que nos enfoquemos en lo que coincidimos”, sostuvo.

El líder del PRD en San Lázaro, Luis E. Cházaro preciso hacia a dónde va la defensa electoral.

“La defensa a las instituciones y el andamiaje democrático que tanto nos ha costado a los mexicanos, a las instituciones no a las personas, las personas ejercen cargos y han pasado y seguirán pasando; pero las instituciones necesitamos defenderlas. Hay que decirlo con claridad: El INE no es del gobierno en turno, el INE no es de los partidos políticos; el INE es y debe ser de las y los ciudadanos”, manifestó.

MC se levantó de la mesa de diálogo por desacuerdos en discusión de Reforma Electoral

Salvador Caro, diputado de MC, acusó “Es un proyecto que está descalificado por científicos, por politólogos a nivel local y global, es un proyecto que está descalificado por la Comisión de Venecia que es el máximo órgano que evalúa la democracia en Europa…Lo que está haciendo es darle las condiciones al presidente para que ponga a su títere. Movimiento Ciudadano quiere informar de frente a ustedes y ante los mexicanos que no va participar en esta farsa”.

Para avanzar en el análisis de las iniciativas, las comisiones de Reforma Electoral, Puntos Constitucionales y de Gobernación integraran un grupo de trabajo integrado por 21 legisladores, 7 cada comisión.