Senado aprueba en Comisiones Ley Minera

Las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, así como de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron la minuta de la Ley Minera que busca la nacionalización del litio. El dictamen pasó al Pleno del Senado para su análisis y en su caso aprobación.

Los senadores de Morena, Armando Guadiana y Noé Castañón pidieron no actuar con celeridad ni precipitación con el propósito de actuar de manera correcta en la decisión que se tome en torno a la minuta.

En tanto, El senador del PAN, Damián Zepeda dijo que la reforma de la Ley Minera no nacionaliza el litio pues este mineral no es privado sino es de la nación y ya es de los mexicanos. Dijo que lo que hace esta reforma es crear un monopolio del Estado. Destaca que de nada servirá a México que el oro blanco esté enterrado sin poderse explotar ya que el gobierno no tiene la capacidad técnica ni financiera para poderlo hacer.