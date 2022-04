AMLO está muy contento por la nacionalización del litio

En la mañanera de hoy 19 de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que está muy contento por la aprobación de la ley minera en la Cámara de Diputados en la que se establece que el litio solamente podrá ser explotado por el Estado.

El presidente de México dijo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional hoy 19 de abril de 2022 que el litio es un mineral estratégico y reiteró que los que entregan los recursos naturales a extranjeros son unos traidores a México.

“Estoy muy contento con lo del litio, es que no dicen nada pero ellos saben muy bien lo que significa el litio, es un mineral estratégico”, dijo AMLO al admitir que se requerirá tecnología especial para explotar el litio en México.

“Estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere pero el litio es nuestro, es un poco lo que sucedió con la expropiación petrolera”, dijo el jefe del Ejecutivo en la mañanera de hoy 19 de abril de 2022 en Palacio Nacional.

AMLO dijo que la ley minera en la que se establece la nacionalización del litio será discutida en el Senado y destacó el momento en el que los diputados de oposición abandonaron la Cámara de Diputado.

“Fijense que claro todo, cuando se va a definir que el litio de la nación (los diputados) se salen, no, no, no. Aceptando sin conceder, si tiene que ver con un bien de la nación, que ambicionan extranjeros, me consta que lo ambicionan, entonces imaginense, salirse y de que son traidores a la patria quienes entrega a los extranjeros los recursos naturales, de eso no hay duda”, agregó el mandatario federal.