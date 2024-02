José Armando renunció a la quimioterapia, ahora enfrenta otro problema: ¿cómo decir adiós?

A cinco años de lucha, José Armando, un menor, de 13 años, que ha recibido más de 120 quimioterapias, decidió darse por vencido y abandonar el tratamiento que podría salvarle la vida; sin embargo, ahora enfrenta un problema aún más tormentoso, ¿cómo despedirse de su mamá y su hermana? Esta es su historia.

“Me dijeron que si quería me podían volver a poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte. A mi mamá le pedí que respetara mi decisión, lo que ella no quería. El tratamiento, sí, pues mejor a disfrutar lo que queda de vida”, dijo el menor con lágrimas en los ojos mientras hablaba con madurez de su elección.

José Armando adelantó que de ninguna manera dejaría solo a su hermana y a su madre, ya que siempre las acompañaría y cuidaría en esencia. Una promesa que prometió mantener hasta su último día.

¡Un último deseo! Esto es lo que pide José Armando antes de partir

Antes de partir, el menor pide un último deseo: celebrar su cumpleaños a lo grande, con un enorme festejo, porque nunca ha tenido una fiesta solo pastel. La gran fecha será el próximo 24 de febrero, un día que José Armando espera con gran ilusión.

Luego de conocer su última voluntad, su familia ha hecho hasta lo imposible por cumplir su deseo y a través de redes sociales han pedido apoyo para lograr esta gran fiesta. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) encontramos el video de la tía de Armando, que es la que está organizando realmente todo. Lo vimos, le pedimos permiso, nos contactamos de volada, les dijimos, ponemos un pastel y vemos cómo aún más almas empáticas se unen a la misión.

En pocos días, el menor cumplirá su última voluntad, en pocos días convivirá con su familia, amigos y seres queridos con una única esperanza: que la vida le permita permanecer a su lado mucho más años sin la necesidad de volver a su tratamiento.

¿Qué es la leucemia y por qué se causa?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, la leucemia es un término amplio que describe los cánceres de células sanguíneas. El tipo de leucemia depende del tipo de célula sanguínea que se convierte en cáncer y de su crecimiento rápido o lento.

Generalmente, esta enfermedad es más frecuente en adultos mayores de 55 años, pero también es el cáncer más común en niños menores de 15 años.