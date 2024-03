¡Ojo aquí! Así puedes conocer qué películas se grabaron cerca de tu casa; paso a paso

Desde temprana edad nos hemos involucrado con películas que han marcado parte de nuestra vida y seguramente en más de una ocasión nos hemos preguntado ¿en qué rincón del mundo grabaron determinada escena? Esta pregunta aumenta si por alguna razón sabes que fue en la misma ciudad que vives, por eso te contamos cómo puedes conocer los filmes que “nacieron” cerca de casa.

¡Atención, amantes del cine! Actualmente existe una página web que podría ser similar a Google Maps por la cantidad de locaciones que contiene en el tema de películas que han sido grabadas, así que ¿cuál es tu película favorita? ¿te interesa conocer en dónde la grabaron? Te contamos.

¿Cómo conocer qué películas grabaron cerca de mi casa?

Para conocer qué películas se han grabado cerca de tu domicilio es importante ingresar a Cine Mapper, misma que permite encontrar el lugar exacto en el que se han grabado las películas más emblemáticas de la pantalla grande.

Hasta el momento cuenta con casi mil ubicaciones en todas partes del mundo y ojo, no sólo se concentra en películas, también en las series, pero ¿cómo funciona?

Paso a paso para conocer si grabaron alguna película cerca de mi casa

Utilizar la aplicación no es tan difícil como parece, al contrario, los encargados del sitio se han encargado de que sea amigable para las personas, en cierta parte aparece un mapa mundial en el que se vislumbran figuritas con los emojis de algunas películas que se han grabado, al dar clic sobre eso se vislumbran detalles como la escena que se grabó y algunos datos extra.

De momento, en América Latina no se han registrado tantas películas a través de la aplicación, aunque sí destacan de la emblemática saga Star Wars: The Last Jedi, que según los datos se llevó a cabo en Salar de Uyuni en Bolivia.

¿Qué películas se grabaron en México?

Aunque la aplicación no arroja las películas que se grabaron en México, nuestro país ha sido sede de grandes filmes, algunos son: