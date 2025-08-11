Tráfico bajo control: Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 11 de agosto
Este lunes aplica el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex; conoce qué vehículos y placas tienen restricciones para evitar multas y facilitar la movilidad.
Este lunes 11 de agosto 2025, el programa Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), con restricciones para ciertos vehículos según el color de engomado, número de placa y holograma.
Esta medida busca reducir la contaminación y mejorar la movilidad en el Valle de México, además de la movilidad en las calles más transitadas.
¿Qué autos descansan el lunes?
De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este lunes deberán suspender su circulación en la Ciudad de México y el Estado de México los vehículos con engomado amarillo, placas terminadas en 5 y 6 y hologramas 1 y 2.
La medida estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 23:00 horas, y aplica en toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que abarca las 16 alcaldías capitalinas y 18 municipios conurbados mexiquenses.
¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?
El calendario del programa Hoy No Circula establece las restricciones vehiculares según el color de engomado, el número final de las placas y el tipo de holograma.
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6- lunes
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8- martes
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4- miércoles
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2- jueves
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0- viernes
- Primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas- sábado
En el caso del primer y tercer sábado de cada mes, los autos con terminación de placa impar (NON) y que tengan holograma 1, no pueden circular de 5:00 a 22:00 horas. Los vehículos con holograma 2 no circulan ningún sábado, sin importar la terminación.
No salgas a la calle confiado, no acatar el Hoy No Circula puede resultar en una multa considerable. Las sanciones económicas en 2025 van de 20 a 30 UMAS, lo que se traduce en un monto de $2,264 a $3,394 pesos.