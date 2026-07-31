Confirman vínculo de “El R1", presunto operador del CJNG, con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez

Un 13 de mayo de 2025 una joven se encontraba haciendo una transmisión en redes sociales cuando fue ultimada a la vista de todos sus seguidores que la acompañaban en esta actividad, se trata del feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan y el Ramón "El R1", presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, está relacionado con este hecho.

La caída de "El R1": Detienen al presunto operador del CJNG y autor intelectual

El día de ayer Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, dio a conocer la detención de Ramón Ángel "N", el "R1", presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, excalcalde de Uruapan, Michoacán.

Y esta es su relación directa con el feminicidio de Valeria Márquez, influencer que murió asesinada por un disparo directo durante una transmisión en vivo hace un año.

El feminicidio de Valeria Márquez: El crimen que conmocionó las redes en Zapopan

Los hechos ocurrieron en Zapopan, Jalisco cuando un sujeto ingresó a su estética fingiendo entregar un paquete u obsequio y le disparó de manera directa mientras transmitía en vivo. Las autoridades estatales y federales han examinado vínculos con el crimen organizado y relaciones personales, manteniendo abiertas diversas líneas de indagatoria.

En tanto, esta mañana se dio a conocer que el recién detenido Ramón "El R1", quien pertenecía al grupo criminal "Los Rs", donde Francisco "N", expareja de Valeria Márquez, también estaría relacionado con la organización y el feminicidio de la modelo.

Historial delictivo: De la liberación en 2022 a los nuevos cargos por delincuencia organizada

En el 2012 Ramón y sus hermanos fueron detenidos e identificados como operadores de la organización criminal "Los Rs", pero en el 2022 fueron liberados. Actualmente, se le vincula con actividades como el suministro de armas, tráfico de droga, extorsión y cobro de piso

A esta célula criminal se le vincula con el feminicidio de Valeria Márquez, hecho relacionado con Francisco "N", expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel "N." La célula de "Los Rs" estaba ligada al Cártel de Jalisco Nueva Generación y operaba en Michoacán, en la zona metropolitana de Guadalajara y otros dos municipios de Jalisco.