El uso de empresas fantasma y pago de sobornos a servidores públicos son prácticas corruptas que se siguieron en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) durante la gestión de Ana Gabriela Guevara.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que, por contratos irregulares, solo en 2019 el daño al erario es cercano a los 187 millones de pesos.

Destapan anomalías en la Conade con Ana Gabriela Guevara al frente

La Conade recurrió a la adjudicación directa de empresas para la compra de alimentos, organización de eventos y seguridad privada. En todos estos casos hubo graves anomalías que derivaron en investigaciones.

Uno de los contratos fue con “Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad”, a la que le pagaron más de 14 millones de pesos para la alimentación de deportistas y entrenadores. Resultó ser una empresa fantasma, que pagó un soborno de 150 mil pesos iniciales a funcionarios de la Conade para obtener el contrato.

Los implicados confesaron y serán testigos de la Fiscalía General de la República (FGR). No existen documentos que comprueben que a los deportistas les dieron desayuno, comida, cena y box lunch.

Lo mismo ocurrió con la empresa Productos Serel, también contratada para el servicio de comida, pero eso sí, le pagaron más de 30 millones de pesos.

Entrenadores fantasma y millones perdidos...



En 2019, la #CONADE, bajo el mando de Ana Gabriela Guevara, contrató a 29 entrenadores cubanos para capacitar a atletas mexicanos.



Se pagaron más de 15 millones de pesos, pero no hay evidencia de que hayan trabajado, ni registros de… pic.twitter.com/Y8Wo1R05Ju — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 21, 2025

Conade no comprobó tareas de seguridad del CUSAEM

La Conade tampoco comprobó las tareas de seguridad de decenas de guardias privados contratados del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México (CUSAEM). En la Conade de Ana Gabriela Guevara no desaprovecharon ninguna oportunidad para desviar millones.

Con el pretexto del abanderamiento de la delegación mexicana que participaría en los Juegos Centroamericanos y otras ceremonias, se pagaron más de 8 millones a Publicidad Serna, pero no hay constancia de los servicios.

Servicios de hotel, alimentos y transporte en la Conade

Ya en el colmo, para eventos especiales en Acapulco y otras actividades, contrataron a la empresa Rótula para servicios de hotel, alimentos y transporte. Le pagaron más de 6 millones.

Tampoco hay evidencia de que existieran. La compañía en realidad se especializa en la impresión y encuadernación. De esta forma, la Conade de Ana Gabriela Guevara se lleva medalla de oro en corrupción.

