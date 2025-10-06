Una creciente emergencia vecinal mantiene en alerta a familias de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Desde hace casi cinco años, los habitantes de un edificio viven en constante preocupación y temor, tras la irrupción de una presunta invasora que, aseguran, se apropió del departamento de un vecino y ha convertido el inmueble en un foco de caos, agresiones y conflictos legales.

“A la persona que se le presenta enfrente, con esa se desquita la señora”, relató una vecina que prefirió mantener el anonimato. “A veces ya no quiero salir pensando que tal vez la fulana esté abajo”, dijo con evidente miedo.

Denuncias, intimidaciones y una justicia que no avanza

Los testimonios coinciden en que la mujer, cuya identidad se mantiene bajo reserva por motivos legales, introduce personas extrañas al inmueble y ocupa áreas comunes como si fueran de su propiedad.

“No sabemos quién se está metiendo, se meten con maletas grandes”, explicó Adriana González, vecina afectada.

En otro caso, un grupo de residentes quedó encerrado durante cuatro horas dentro del edificio. “Mi papá y cinco personas más fueron a checar el gas porque ella había movido algo. Les cerró la puerta y no podían salir”, narró otro vecino.

Édgar González, uno de los afectados, asegura haber sido acusado falsamente de , luego de exigirle a la mujer que pagara sus cuotas de mantenimiento.

“Ella decía que era la dueña y pedía que no se le suspendieran los servicios, pero hay documentos que demuestran que el propietario es otro”, explicó.

Pese a que el dueño legítimo ya acreditó la propiedad del departamento, la persona señalada se niega a desalojar y el proceso legal se encuentra estancado.

Caso impune ante curso legal que no avanza

El abogado Julio Hernández advierte que estos juicios pueden tardar años. “No deberían demorar tanto, pero muchas veces hay colusión entre guardias, policías o autoridades territoriales”, señaló.

Vecinos exigen seguridad y solución inmediata

Mientras el caso sigue en tribunales, los vecinos continúan viviendo en tensión y vulnerabilidad.

“Hemos trabajado mucho para tener una vejez tranquila, y esto ha alterado mi paz por completo”, lamentó otra residente.

Hoy, este edificio de Benito Juárez se ha convertido en símbolo de una crisis silenciosa, donde el temor y la impunidad pesan más que la justicia.