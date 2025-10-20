¡La tercera! La ASF denuncia a Ana Gabriela Guevara ante FGR por desvío millonario y red de sobornos

La ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, vuelve a estar en el centro del huracán. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado una tercera denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR), señalándola por el presunto desvío de casi 70 millones de pesos y diversos actos de corrupción durante su gestión.

El patrón de corrupción y empresas fachada de Ana Gabriela Guevara

Esta nueva acusación se acumula a las denuncias presentadas previamente en 2020 y 2023, reforzando las sospechas sobre el manejo de los recursos públicos en la Conade. La ASF detectó graves irregularidades en la operación del organismo:



Adjudicaciones ilegales: Se encontraron irregularidades como la adjudicación directa de contratos bajo un esquema que incluía sobornos a compañías.

Las empresas beneficiadas con estas adjudicaciones presuntamente no cumplieron con los servicios contratados.

beneficiadas con estas adjudicaciones presuntamente no cumplieron con los servicios contratados. Uso de esquemas opacos: La denuncia también apunta al uso de presuntas empresas fachada para simular operaciones y facilitar el desvío de recursos públicos, lo que configura un patrón de corrupción dentro de la institución.

La insistencia de la ASF en denunciar a la exdirectora de la Conade subraya la magnitud de las irregularidades detectadas y la falta de transparencia en el manejo de fondos destinados al deporte nacional.

La corrupción en Conade suma millones en desvíos contra Ana Gabriela Guevara

Durante los ejercicios 2019, 2020 y 2022, la Conade concentró más de 524 millones de pesos en observaciones por presuntos malos manejos. En ese sentido, la ASF presentó dos carpetas de investigación por desvíos de recursos relacionados con la cuenta pública 2020. En una de ellas, se detectaron anomalías financieras que, en un escrito, sumaban un daño al erario por 598 millones de pesos.

Las irregularidades detectadas por la ASF en el ejercicio de 2020 ascienden a casi 280 millones de pesos. Aunque la Conade ha negado las acusaciones de la FGR y ha tenido plazos para solventar las observaciones, el cúmulo de denuncias por presuntos desvíos y malos manejos, incluyendo la creación de eventos “fantasma” y extorsión a empresarios, ha dejado a la exdirectora en una posición sumamente comprometida, aunque todavía sin consecuencias legales.