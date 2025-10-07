Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora de Tabasco, guarda silencio en prisión sobre sus actividades criminales, pero si hablara quizá saldrían nombres que aparecen en el expediente abierto en su contra por delincuencia organizada.

Al solicitar la orden de captura, la Fiscalía General de la República (FGR) expuso ante el juez que uno de los datos de prueba con los que cuenta es que el “Comandante H”, como es apodado el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, influía en decisiones del Poder Judicial de ese estado. De esa magnitud era su poder corruptor.

Gasolinero fue despojado de su negocio por La Barredora

El Ministerio Público Federal incluyó en su petición el caso de una víctima del grupo criminal La Barredora, un gasolinero que fue despojado de su negocio y que en su afán por recuperar la propiedad presentó varios juicios civiles sin éxito.

Según el documento, Bermúdez Requena tenía contacto con Enrique Priego Oropeza, magistrado y presidente del Poder Judicial, y de esta manera incidía para que el inmueble de la gasolinera no le fuera devuelto a su legítimo dueño.

Por su parte, el gasolinero víctima de La Barredora declaró el pasado 6 de agosto ante la FGR que Hernán Bermúdez le dijo durante una discusión que el presidente del tribunal le mandaba decir que le quitaría su gasolinera sin problema.

Cuando finalmente le iban a devolver su propiedad, a finales de 2023, no se concretó el desalojo porque supuestamente la gente de La Barredora le dio dinero a Priego Oropeza para no ejecutar el mandato, según el expediente.

“Comandante H” tenía contacto con magistrado y presidente del Poder Judicial

Enrique Priego Oropeza fue gobernador interino de Tabasco en 2001, luego de que Adán Augusto López declinó en su favor, y en 2019 asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cargo que ocupará hasta 2033.

Mientras se sigue desenredando la madeja, Hernán Bermúdez Requena no ha querido declarar ante el Ministerio Público ni ante el juez de la causa.

Quizá por eso nada parece preocuparle al todavía coordinador de los senadores de Morena y amigo del líder de La Barredora, Adán Augusto López Hernández.

