¿Más de 40 estadios ‘sold out’? Los conciertos que tendría que dar BTS para cubrir la demanda en México

Los conciertos de BTS en México 2026 han desatado la euforia de millones de ARMY en el país, pues desde el anuncio del tour mundial, más de 2,1 millones de personas buscaron información sobre la banda de K-Pop, pero ¿cuántos conciertos se necesitan para cubrir la demanda?

Para dimensionar el nivel de interés por BTS en México, si la venta de boletos se hubiera realizado en taquilla, la fila iría desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos.

¿Cuántos conciertos debe hacer BTS en México para cumplir la demanda?

Para cubrir la demanda de las 2.1 millones de personas que revisaron la página de la boletera tras el anuncio de BTS World Tour 'Arirang', la banda surcoreana habría tenido que realizar 46 conciertos en el Estadio GNP Seguros .

El recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, en CDMX, cuenta con una capacidad de 65 mil personas por evento.

¿Cuánto boletos se vendieron durante la venta de BTS en México?

A través de un comunicado, Ticketmaster confirmó que durante la preventa y venta de BTS en México se vendieron 136 mil 400 boletos para los tres conciertos de la agrupación, los próximo 7, 9 y 10 de mayo 2026.

El cien por ciento de las entradas fueron comercializadas en línea y en formato digital, declararon que no hubo venta de boletos físicos ni en taquillas.

Además, aseguraron que en el pico más alto de la venta de boletos, se registraron a más de 1.1 millón de fans dentro del sitio, ya sea en la sala de espera o en el proceso de compra.

¿Quién pone el precio del boleto para los conciertos en México?

La boletera confirmó que el precio de los boletos de BTS en México, así como de otros artistas, son definidos por el organizador del evento, junto con el artista y su equipo antes de la venta, además, no pueden modificarse.

México fue el país en el que ver a BTS sale mucho más caro, pues el boleto VIP para ver a la agrupación costaba alrededor de $17 mil 782 pesos mexicanos, mientras que en otros lugares, el costo oscilaba entre los 13 mil, 11 mil y hasta 3 mil pesos.

Además, la empresa aseguró que no hubo tarifa dinámica en las ventas para ver a la banda surcoreana, pues desde el momento de la selección del boleto y antes de pagar, las y los fans pudieron ver el valor total del boleto, incluyendo los cargos por servicio.