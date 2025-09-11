¡El impacto de Oasis en México! Conciertos en CDMX dejará ganancias millonarias este fin de semana

Se estima que los conciertos de Oasis en la Ciudad de México dejarán una derrama económica de entre 850 y mil millones de pesos, según la Canaco CDMX.

La banda británica, conformada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, es una de las agrupaciones más emblemáticas en todo el mundo, por lo que si vista a México ha impactado y emocionado a miles de fanáticos.

¿Qué sectores se beneficiarán por los conciertos de Oasis en CDMX?

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) mencionó que los conciertos de Oasis en la capital del país podrían beneficiar diferentes comercios.

Entre los que destacan, restaurantes, cafés, bares, taxis de sitio y de aplicación, así como el uso de transporte público, tiendas de conveniencia, farmacias, entre otros.

Además, se espera una afluencia de entre 120 a 130 mil personas en los conciertos de la banda británica durante este fin de semana.

¿Cuándo son los conciertos de Oasis en CDMX 2025?

¡Inicia la cuenta regresiva! Los conciertos de Oasis en la CDMX se llevarán a cabo los próximos viernes 12 y sábado 13 de septiembre 2025, en el Estadio GNP, el cual tiene una capacidad de 65 mil personas.

Se espera que los conciertos de la agrupación de Reino Unido comiencen alrededor de las 18:00 horas, prometiendo dos noches completamente inolvidables para las y los fanáticos.

¿Qué es el turismo musical y cómo funciona?

El turismo musical, es una de las modalidades dentro del turismo cultural, que consiste en viajar motivado principalmente por la música, por lo que miles de fanáticos benefician a la economía de un país.

Por otro lado, el turismo musical permite a las personas vivir experiencias únicas vinculadas a la música en vivo y su historia, además de fomentar la economía local y preservar la cultura y tradiciones de los destinos visitados.

México se ha visto beneficiado por los conciertos y festivales musicales de los últimos meses, entre los que destacan J-Hope de BTS, Zayn, Stray Kids, Olivia Rodrigo, Ateez, Shakira, Maluma, entre otros.