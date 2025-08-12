¿Cuáles son las condiciones climáticas ideales para visitar el Nevado de Toluca?
El Nevado de Toluca ofrece paisajes espectaculares, pero ¿sabes cuándo es el mejor momento para visitarlo? Conoce las condiciones climáticas ideales aquí.
¿Tienes pensado ir al Nevado de Toluca? Este lugar también conocido como Xinantécatl, es un volcán inactivo y uno de los atractivos naturales más importantes del Estado de México (Edomex), ya que cuenta con más de 4,600 metros de altura y paisajes que combinan montañas, bosques y las icónicas lagunas del Sol y la Luna, este sitio recibe miles de visitantes cada año.
Sin embargo, para disfrutarlo al máximo y evitar riesgos, es fundamental elegir la temporada adecuada, ya que las condiciones climáticas cambian drásticamente a lo largo del año.
¿Cuál es la mejor temporada para ir al Nevado de Toluca?
El Nevado de Toluca, es uno de los destinos naturales más visitados de México, debido a sus impresionantes paisajes del volcán y de las lagunas del Sol y la Luna.
Sin embargo, para que logres disfrutarlo al máximo es importante elegir la época adecuada para tu visita, ya que las condiciones climáticas pueden variar considerablemente.
A lo largo del año, el Nevado de Toluca presenta climas fríos debido a su altitud, sin embargo, hay temporadas en las que se ofrecen mejores condiciones según la experiencia que se busque:
- Diciembre a febrero: La temporada invernal es ideal para quienes desean admirar el volcán cubierto de nieve. Es importante llevar ropa térmica, calzado adecuado y tomar precauciones, ya que el acceso puede estar limitado por seguridad.
- Octubre a noviembre: Estos meses cuentan con un clima fresco y seco, perfecto para practicar senderismo, recorrer las lagunas y disfrutar de una mejor visibilidad sin las dificultades de la nieve.
- Marzo a mayo: Temperaturas un poco más templadas que facilitan la caminata, además es una temporada con menor afluencia turística.
- Junio a septiembre: En estos meses, se tiene registrada la temporada de lluvias, por lo que es menos recomendable debido a la niebla, el terreno resbaladizo y el riesgo de tormentas eléctricas.
Además de elegir la fecha, se recomienda llegar temprano, hidratarse bien y respetar las indicaciones de los guardaparques.
¿Por qué está cerrado el Nevado de Toluca?
El Area de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca informó que a partir de este domingo 10 de agosto permanecerá cerrado a las visitas de manera indefinida.
Un paseo turístico terminó en #tragedia cuando una #camioneta volcó cerca del #NevadodeToluca, causando la muerte de una persona.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2025
Además, otras once personas resultaron heridas de manera preliminar. pic.twitter.com/JOI3vJ0FoX
Este anuncio se dio a conocer después de que el Nevado de Toluca fue escenario de un trágico accidente, cuando una camioneta tipo pick up que transportaba a un grupo de turistas perdió el control y terminó volcando al intentar ascender a la parte alta del volcán.
De acuerdo con medios locales, el accidente en el Nevado de Toluca dejó el saldo preliminar de una persona fallecida y varias personas lesionadas, entre ellos menores de edad que también estaban a bordo de la camioneta.