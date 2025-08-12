¿Cuáles son las condiciones climáticas ideales para visitar el Nevado de Toluca?

¿Tienes pensado ir al Nevado de Toluca? Este lugar también conocido como Xinantécatl, es un volcán inactivo y uno de los atractivos naturales más importantes del Estado de México (Edomex), ya que cuenta con más de 4,600 metros de altura y paisajes que combinan montañas, bosques y las icónicas lagunas del Sol y la Luna, este sitio recibe miles de visitantes cada año.

Sin embargo, para disfrutarlo al máximo y evitar riesgos, es fundamental elegir la temporada adecuada, ya que las condiciones climáticas cambian drásticamente a lo largo del año.

¿Cuál es la mejor temporada para ir al Nevado de Toluca?

El Nevado de Toluca, es uno de los destinos naturales más visitados de México, debido a sus impresionantes paisajes del volcán y de las lagunas del Sol y la Luna.

Sin embargo, para que logres disfrutarlo al máximo es importante elegir la época adecuada para tu visita, ya que las condiciones climáticas pueden variar considerablemente.

A lo largo del año, el Nevado de Toluca presenta climas fríos debido a su altitud, sin embargo, hay temporadas en las que se ofrecen mejores condiciones según la experiencia que se busque:



Diciembre a febrero : La temporada invernal es ideal para quienes desean admirar el volcán cubierto de nieve. Es importante llevar ropa térmica, calzado adecuado y tomar precauciones, ya que el acceso puede estar limitado por seguridad.

Octubre a noviembre : Estos meses cuentan con un clima fresco y seco, perfecto para practicar senderismo, recorrer las lagunas y disfrutar de una mejor visibilidad sin las dificultades de la nieve.

Marzo a mayo : Temperaturas un poco más templadas que facilitan la caminata, además es una temporada con menor afluencia turística.

Junio a septiembre: En estos meses, se tiene registrada la temporada de lluvias, por lo que es menos recomendable debido a la niebla, el terreno resbaladizo y el riesgo de tormentas eléctricas.

Además de elegir la fecha, se recomienda llegar temprano, hidratarse bien y respetar las indicaciones de los guardaparques.

¿Por qué está cerrado el Nevado de Toluca?

El Area de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca informó que a partir de este domingo 10 de agosto permanecerá cerrado a las visitas de manera indefinida.

Un paseo turístico terminó en #tragedia cuando una #camioneta volcó cerca del #NevadodeToluca, causando la muerte de una persona.



Además, otras once personas resultaron heridas de manera preliminar. pic.twitter.com/JOI3vJ0FoX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2025

Este anuncio se dio a conocer después de que el Nevado de Toluca fue escenario de un trágico accidente, cuando una camioneta tipo pick up que transportaba a un grupo de turistas perdió el control y terminó volcando al intentar ascender a la parte alta del volcán.

De acuerdo con medios locales, el accidente en el Nevado de Toluca dejó el saldo preliminar de una persona fallecida y varias personas lesionadas, entre ellos menores de edad que también estaban a bordo de la camioneta.