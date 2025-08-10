¡Emergencia en el Nevado de Toluca! Volcadura de camioneta deja varios heridos

El Nevado de Toluca fue escenario de un trágico accidente este domingo cuando una camioneta tipo pick up que transportaba a un grupo de turistas perdió el control y terminó volcando al intentar ascender a la parte alta del volcán.

¿Accidente en Nevado de Toluca dejó lesionados?

De acuerdo con medios locales, el accidente en el Nevado de Toluca dejó el saldo preliminar de una persona fallecida y varias personas lesionadas, entre ellos menores de edad que también estaban a bordo de la camioneta.

La camioneta, un vehículo Ford, quedó prácticamente destruida en su cabina tras precipitarse hacia una barranca repleta de piedras y vegetación.

Servicios de emergencia acuden a la zona del accidente en Nevado de Toluca

La gravedad del accidente ocasionó una movilización urgente de los servicios de emergencia, quienes acudieron rápidamente al lugar tras recibir el llamado de auxilio a través del 911.

Equipos de Protección Civil municipal, personal de Servicios de Urgencias y especialistas en rescate se desplegaron para atender a los heridos y brindarles la atención necesaria en medio de un terreno complicado y peligroso.

Volcadura en Nevado de Toluca también se registró en 2022

En diciembre de 2022, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) informó que el acceso al Nevado de Toluca permanecería cerrado tras un accidente ocurrido en el lugar. Una camioneta que transportaba turistas volcó, dejando un saldo de 15 personas lesionadas.

A pesar del cierre anunciado, se constató que el acceso al volcán estuvo abierto algunas horas ese mismo día, permitiendo la llegada de visitantes.

Además, durante un recorrido en la zona, se observó el modo en que opera el transporte turístico que diariamente traslada a cientos de personas al cráter del Nevado.

¿Cuánto cuesta subir al Nevado de Toluca?

Subir al Nevado de Toluca no solo implica un gasto económico, sino también la necesidad de hacerlo con garantías para evitar accidentes, algo que lamentablemente suele ocurrir cuando no se toman las precauciones adecuadas.

Para acceder al Parque de los Venados, ubicado en la llamada «entrada del volcán», es fundamental seguir las indicaciones de los ejidatarios, quienes controlan el acceso y la movilidad dentro de esta zona protegida.

Aunque es posible llegar caminando en aproximadamente 45 minutos, muchas personas optan por la opción más rápida, que es tomar una camioneta que traslada a los visitantes, cuyo costo, en años anteriores era de 50 pesos.