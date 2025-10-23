Arrestan a conductor de tráiler que causó choque con tres muertos en EU; iba drogado

Un conductor de un tráiler quedó detenido después de causar un accidente fatal que involucró a ocho vehículos el martes 21 de octubre de 2025 en la autopista 10, en Ontario, California, Estados Unidos. Las autoridades revelaron este jueves que el chofer, Jashanpreet Singh, de 21 años y originario de India, cruzó ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos con México en 2022.

Singh quedó detenido por la policía estatal acusado de manejar bajo el efecto de drogas, además de homicidio vehicular por negligencia grave. Hasta el momento, no se ha confirmado si cuenta con licencia comercial válida para conducir camiones de este tipo.

El choque múltiple provocó la muerte de tres personas, entre ellas un entrenador de baloncesto de secundaria en Pomona y su esposa. La escuela y el distrito escolar confirmaron las muertes, pero no revelaron los nombres de las víctimas. También falleció una tercera persona cuya identidad no ha sido publicada. Cuatro personas más resultaron hospitalizadas tras el siniestro.

NEW: Former high school basketball coach Clarence Nelson identified as one of the victims of the horrific semi-truck crash in Ontario, California.



Illegal immigrant from India, Jashanpreet Singh, is accused of driving while on drugs when he slammed into the vehicles.



Singh… pic.twitter.com/j79mSZe29s — Collin Rugg (@CollinRugg) October 23, 2025

Controversia política: ICE revela que el chofer ilegal fue liberado bajo el gobierno de Biden

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó que Jashanpreet Singh había entrado de forma ilegal por la frontera sur en 2022.

🚨 @ICEgov lodged an arrest detainer for Jashanpreet Singh, a criminal illegal alien from India, who took the lives of 3 individuals in a horrific DUI accident in San Bernadino County, California.



Singh first entered the U.S. in 2022 through the southern border and was RELEASED… pic.twitter.com/v5jtvwwuOo — Homeland Security (@DHSgov) October 23, 2025

En su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter, el ICE informó que después de ser detectado cruzando de forma ilegal fue liberado para estar en la Unión Americana bajo el gobierno de Joe Biden.

“Bajo la presidencia de Trump y con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ICE está trabajando día tras día para que las carreteras de Estados Unidos vuelvan a ser seguras”, mencionó el organismo.

Por su parte, el vocero de la Patrulla de Caminos de California, el oficial Rodrigo Jiménez, lamentó las muertes: “Lo más difícil es saber que al menos tres de estas personas no pasarán la Navidad ni llegarán a casa en esta temporada festiva.”

Licencia y aduanas: El status legal de Jashanpreet Singh y su capacidad para conducir un tráiler

El jueves 23 de octubre de 2025, la Oficina del Fiscal del Condado de San Bernardino presentó cargos formales contra Singh, incluyendo tres cargos de homicidio vehicular con negligencia grave y uno de conducir bajo los efectos de drogas con resultado de lesiones. Las autoridades no han especificado qué droga consumía el conductor al momento del choque.

