¿Kristi Noem le disparó a su perro? La historia que inspiró el último capítulo de ‘South Park’
En el más reciente capítulo de South Park, Kristi Noem es parodiada con un chiste recurrente sobre perros, pero ¿qué es lo que pasó en la realidad?
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es objeto de las burlas de la caricatura South Park, que en su más reciente temporada ha decidido mofarse de varias figuras reconocidas del gobierno norteamericano, como el presidente Donald Trump.
Ahora, el último episodio de la serie animada creada por Trey Parker y Matt Stone hace referencia a un lamentable acto de maltrato animal que la misma funcionaria mencionó en un libro autobiográfico.
“Got A Nut”: When Mr. Mackay loses his job, he desperately tries to find a new way to make a living.— South Park (@SouthPark) August 5, 2025
South Park’s 27th season continues this Wednesday, August 6 at 10/9c on Comedy Central and next day on Paramount+. pic.twitter.com/13ZGAfYmp3
¿Por qué Kristi Noem salió en South Park?
El episodio titulado “Got A Nut” muestra que el Sr. Mackay pierde su trabajo debido a los recortes del Departamento de Educación, por lo cual entra a trabajar en la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Tanto él como sus compañeros ven un video que muestra a Kristi Noem en el cual explica que disparó a su perro mascota en la cara.
Uno de los chistes recurrentes en el episodio es cuando Noem le dispara a perros en diversas escenas, pero ¿qué hay de realidad en ello?
¿Kristi Noem le disparó a su propio perro?
Kristi Noem publicó un libro de memorias cuando aún era gobernadora de Dakota del Sur. En 2024, cuando apenas sonaba como aspirante a la candidatura de vicepresidenta, el libro mencionaba a Cricket, una perrita de 14 meses de edad, que era “imposible de entrenar”, “peligrosa para quien estuviera en contacto con ella” y “menos que inútil como perro de caza”.
“Odiaba a ese perro”, aseguró Noem, en un extracto obtenido por el diario británico The Guardian.
Wait, so we ARE relevant?#eatabagofdicks https://t.co/HeQSMU86Da— South Park (@SouthPark) August 5, 2025
En el texto, Noem asegura que intentó domesticar a la mascota, la cual se comportaba como un “asesino entrenado”, por lo cual le puso un collar electrónico. No obstante, cuando atacó a las gallinas de una familia de la zona y además la mordió, fue que tomó la decisión de sacrificarla.
“No fue un trabajo agradable, pero tenía que hacerlo, y después de terminarlo, me di cuenta que había que hacer otro trabajo desagradable”. La actual funcionaria relata cómo Kristi Noem afirma que disparó a una cabra que tenía la costumbre de perseguir y derribar a sus crías. La hoy secretaria de Seguridad Nacional la describe como “desagradable y malvada”.