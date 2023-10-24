Aprueban “Ley Ocaña” en Edomex; subirán las penas por difundir imágenes de cadáveres
El congreso del Estado de México afirmó que las reformas conocidas como ‘Ley Ingrid’ o ‘Ley Ocaña’ buscan evitar que se lucre con las imágenes de cadáveres.
El Congreso del Estado de México aprobó una serie de reformas al Código Penal para sancionar con hasta 12 años de prisión a quien difunda imágenes de cadáveres de personas, iniciativa conocida como ‘Ley Ingrid’ o ‘Ley Ocaña’.
Las modificaciones fueron avaladas por unanimidad luego de unir las iniciativas presentadas por dos diputadas de Morena y PVEM, respectivamente. La norma busca, según explicaron, "salvaguardar la dignidad y honra póstumas, así como garantizar el acceso a la justicia a terceros debido a prácticas ilícitas cometidas por servidores públicos y ciudadanía".
En la sesión, previo a discutir la ‘Ley Ingrid’ o ‘Ley Octavio Ocaña’, los legisladores guardaron un minuto de silencio por todas las personas que sufrieron una violación de sus derechos post mortem.
Reformas ayudarán a sancionar exposición mediática
La legisladora Luz Hernández mencionó que las reformas al Código Penal del Estado de México servirán para sancionar la exposición mediática de todo tipo de material audiovisual o documento que forme parte de una investigación por los delitos de homicidio o feminicidio.
La #LXILegislaturaEdomex aprobó reformas al Código Penal estatal.— Legislatura Edomex (@Legismex) October 24, 2023
➡️Se establecen sanciones de hasta 12 años de prisión en contra de quien participe en la difusión de imágenes de cadáveres de personas, reforma conocida como #LeyIngrid.
➡️Se sanciona también a quien difunda o… pic.twitter.com/WmzBynxINv
En la sesión los diputados también coincidieron en que las medidas evitarán que se repitan casos como el de Octavio Ocaña o el de Ingrid Escamilla, en los cuales se difundieron fotos de los cuerpos por parte de policías municipales.
Estas son las sanciones de la ‘Ley Ingrid’ o ‘Ley Octavio Ocaña’
De acuerdo con el dictamen, la persona que realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía, comparta u oferte e intercambie imágenes relacionadas con cadáveres de personas, recibirá una sanción de cuatro a ocho años de prisión, así como la reparación integral del daño.
Además, si en el delito participan servidoras públicas de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia "se le impondrán de tres a siete años de prisión y si el sujeto pasivo de este hecho son mujeres, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión", concluye la iniciativa.