¿Qué autos descansan hoy 15 de abril en CDMX y Edomex? Revisa el Hoy No Circula

Durante este martes 15 de abril de 2025, el programa Hoy No Circula estará vigente de forma habitual en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), aplicando restricciones específicas para ciertos vehículos con el objetivo de controlar la contaminación ambiental en el Valle de México.

¿Qué autos no circulan este martes 15 de abril?

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los automóviles que deberán mantenerse fuera de circulación son aquellos que cuenten con:

Holograma 1 y 2

Engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Estas medidas estarán vigentes desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex, y su objetivo es reducir los niveles de contaminantes durante días con mayor carga vehicular.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 15 de abril?

Hasta el momento, no se ha activado el Doble Hoy No Circula para este martes. Sin embargo, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales como el sitio web de SEDEMA o redes sociales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), especialmente si las condiciones meteorológicas o niveles de ozono presentan variaciones.

¿Qué pasa si no respetas el Hoy No Circula?

Conducir un vehículo que tiene restricción para circular bajo el programa del Hoy No Circula puede ser motivo de multas económicas. En la CDMX, las sanciones por infringir esta normativa oscilan entre los $2,000 y $3,200 pesos mexicanos, dependiendo del criterio de la autoridad de tránsito correspondiente. Además, el automóvil podría ser remitido al corralón.

Por ello, se recomienda a los conductores verificar si su vehículo tiene restricciones vigentes antes de salir a la calle.

¿Por qué existe el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula fue implementado con el fin de reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire. Este martes, al igual que otros días, se restringe la circulación de vehículos, como los que portan holograma 2.