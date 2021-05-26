Rusia multa a Facebook por no eliminar contenido prohibido

Un tribunal de Moscú, en Rusia, aprobó una multa por 26 millones de rublos, unos 353 mil 860 dólares, contra la red social Facebook por no eliminar contenido prohibido para el país.

Medios locales dieron a conocer la noticia sobre la sanción contra Facebook y citaron las palabras de Zulfiya Gurinchuk, vocera de la Corte de Rusia.

"La empresa Facebook fue declarada culpable de cometer un delito administrativo en virtud de la parte 2 del artículo 13.41 del Código de Infracciones Administrativas de Rusia, y ha sido condenada a una multa administrativa de cuatro millones de rublos", indicó Zulfiya Gurinchuk.

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La multa total del tribunal de Rusia contra Facebook fue por ocho protocolos, por lo que en dos casos asciende a cuatro millones de rublos por cada uno, mientras la de los otros seis es de tres millones de rublos por cada infracción administrativa.

De acuerdo con las autoridades de Rusia, el contenido prohibido alertó a menores a unirse a las protestas realizadas en enero, cuando gente de todo el país salió a las calles para apoyar al crítico del Kremlin, Alexei Navalny, tras su detención.

Rusia también multa a Google

Horas antes, el mismo tribunal del distrito moscovita de Tagansky aplicó una multa contra la empresa Google por un total de seis millones de rublos, unos 82 mil dólares, por no eliminar de los resultados de búsqueda el contenido prohibido en Rusia.

El organismo de control de comunicaciones de Rusia advirtió desde este lunes que podría ralentizar el tráfico de Google en aquel país si no eliminaba el contenido prohibido.

En abril, una corte emitió tres multas distintas contra Twitter por un total de 8.9 millones de rublos, tras acusarla de que no había eliminado contenido prohibido. Las sanciones también alcanzaron a TikTok por delitos similares este año.

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