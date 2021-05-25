Joe Biden se reunirá con Putin el 16 junio en Ginebra

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, el 16 de junio en Ginebra, informó la Casa Blanca en un intento por tratar de reducir la tensión entre ambos países.

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"Los líderes discutirán toda la gama de cuestiones urgentes, mientras buscamos restaurar la previsibilidad y la estabilidad de la relación entre Estados Unidos y Rusia", dijo Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

El encuentro en Ginebra será la primera reunión de alto nivel entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, desde que Putin y el expresidente Donald Trump se entrevistaron en Helsinki en julio de 2018.

Joe Biden ha declarado previamente que quiere que Putin deje de intentar influir en las elecciones estadounidenses, detenga los ciberataques a las redes estadounidenses procedentes de Rusia, deje de amenazar la soberanía de Ucrania y libere al encarcelado crítico del Kremlin Alexei Navalny.

Mientras que Putin advirtió hace un mes a Occidente de que “lamentará” cualquier provocación contra los intereses de Rusia, y adelantó que la respuesta será “asimétrica, rápida y dura”.

Reuters informó este mes que Washington y Moscú estaban reduciendo las expectativas de lograr grandes avances en una cumbre entre las superpotencias, ya que ninguno de los dos países está por la labor de hacer concesiones sobre sus amargos desacuerdos.

La Casa Blanca también ha sido cautelosa a la hora de asegurar que Biden busca un "reinicio" en las relaciones con Putin y los funcionarios estadounidenses ven un cara a cara como una oportunidad para reequilibrar la relación tras lo que consideran como insinuaciones aduladoras del expresidente Donald Trump hacia el líder ruso.

Funcionarios rusos dijeron a Reuters que ven la cumbre como una oportunidad para escuchar a Joe Biden directamente después de lo que una fuente cercana al gobierno ruso calificó de mensajes contradictorios del nuevo gobierno estadounidense.

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