Luis Cisneros, padre de Jeshua Cisneros Lechuga, el joven que desapareció el 13 de noviembre de 2025 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, fue rociado con gas pimienta por parte de policías municipales en el Parque de las Esculturas.

La situación se registró cuando el señor intentó ingresar al informe del presidente municipal de Morena, Daniel Serrano, para pedir apoyo para la localización de su hijo de 18 años, de quien nada se sabe.

Video de policías gaseando a papá de joven desaparecido

Al momento de intentar brincar la valla fue rociado con gas pimienta, por lo que tuvo que bajar. Los hechos quedaron registrados en video.

Familiares y amigos del joven desaparecido les gritaron a los policías, les dijeron que su obligación era cuidar a la gente y no estar custodiando un evento político donde el presidente municipal estaba dando su informe.

#LoÚltimo | El padre de Jeshua Cisneros Lechuga, el joven que desapareció el pasado 13 de noviembre en la colonia Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli, #Edomex, intentó ingresar al informe del presidente municipal de Morena, Daniel Serrano, para pedir apoyo para la… pic.twitter.com/yRBpJ9xRF4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 6, 2025

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), el papá del joven, comentó que todo ocurrió durante una movilización pacífica en la que pretendían difundir el boletín de búsqueda del joven, pero las cosas se tornaron distintas.

"Tengo un poco de ardor en el ojo, pasé con un doctor a que me hiciera un lavado, me mandó unas gotas y espero que mañana amanezca menor y voy a entablar una denuncia contra este elemento", relató.

¿Qué se sabe de la desaparición de Jeshua Cisneros Lechuga?

Su desaparición fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la cual emitió el boletín de búsqueda ODI/CUA/1031293/2025 en el que se indica que fue visto por última vez en la colonia Jardines de la Hacienda.

El joven de 18 años vestía una sudadera verde con rayas blancas, un pantalón color caqui holgado y tenis negros. Como señas particulares tiene una perforación en ambas cejas, otra en la nariz del lado derecho y una más en el labio izquierdo.

Joven desapareció tras visitar a un amigo

Jeshua Cisneros Lechuga desapareció cuando regresaba a casa tras visitar a un amigo. De acuerdo con sus padres, su hijo conocía bien el camino y lo había recorrido antes con frecuencia, sin embargo, ese día ya no volvió a casa.

Con la ayuda de cámaras de seguridad proporcionadas por vecinos, se pudo reconstruir parte del trayecto desde las primeras horas en que fue visto por última vez y se reportó su desaparición.

Jeshua salió de la casa de su amigo entre las 22:00 horas rumbo a su casa en Arcos del Alba, pero como no había transporte, caminó por la lateral de la autopista México–Querétaro.

Las cámaras muestran que dejó Jardines de la Hacienda y llegó a Plaza San Marcos, muy cerca de la autopista. Después cruzó la plaza y salió a la lateral, pero después su rastro se pierde.

