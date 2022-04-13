Conversaciones entre Rusia y Ucrania en callejón sin salida: Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que las conversaciones de paz con Ucrania ahora están en un callejón sin salida y acusó a la "Nación Eslava" de haber cambiado su postura que presentó en la reunión del mes pasado en Estambul, Turquía.

El Presidente Putin mencionó la operación militar especial en Ucrania en una conferencia de prensa conjunta con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en el Cosmódromo Vostochny en el Lejano Oriente de Rusia.

La operación militar especial en Ucrania se realizará según lo planeado hasta que las dos partes lleguen a un consenso, advirtió Putin, y agregó que el objetivo de la operación fue y seguirá siendo ayudar a la gente en Donbás, y no la ocupación de Ucrania.

El jefe de la delegación ucraniana, David Arakhamia, aseguró que la posición de negociación de Ucrania en las conversaciones de paz con Rusia permanece sin cambios.

Conversaciones entre Rusia y Ucrania se encuentran "estancadas"

"La parte ucraniana se apega al Comunicado de Estambul y no ha modificado su posición", publicó Arakhamia en Telegram.

La única diferencia es que la parte ucraniana no toma en cuenta todos los asuntos adicionales que no fueron incluidos en el Comunicado de Estambul. Esto pudo haber conducido a una interpretación errónea del estado actual del proceso de negociación, señaló.

Las negociaciones sobre las garantías de seguridad para Ucrania continúan realizándose en línea, dijo Arakhamia.

Mensaje de Putin, en su reunión con Lukashenko, a Estados Unidos. El mundo de hoy es multipolar y complejo, el imperio norteamericano ya no puede controlar todo, ya no es hegemónicopic.twitter.com/9hyTURToKj — El Bolivariano (@elbolivariano24) April 13, 2022

Sobre las sanciones occidentales, Putin señaló en la conferencia de prensa conjunta que los intentos de esos países de debilitar a Rusia a través de sanciones masivas han fracasado, ya que el sistema financiero y las industrias de Rusia todavía funcionan bien.

El presidente ruso manifestó que es imposible aislar completamente a un país en el mundo de hoy, y que Rusia no tiene la intención de aislarse.

EU anunciará 750 millones de dólares más en armas para Ucrania

Se espera que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie el miércoles otros 750 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania en su lucha contra las fuerzas armadas de Rusia, reportaron a la agencia Reuters.