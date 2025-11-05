El jinete ausente: “Copetudo”, el caballo de Carlos Manzo, encabeza cabalgata por la paz en Uruapan

La plaza principal de Uruapan, Michoacán marcada por el dolor y la indignación tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ha sido testigo de un luto silencioso, el de un animal que ha perdido a su compañero. Se trata de "Copetudo", el caballo que acompañó al alcalde como testigo mudo y leal de momentos significativos en la vida pública y, quizás, privada del funcionario ultimado en pleno Día de Muertos en la plaza pública.

"Copetudo", de pelaje oscuro y porte altivo, se ha convertido en un símbolo de la orfandad que se refleja en el municipio. El alcalde Carlos Manzo montó al caballo e momento especiales de su vida, en eventos cruciales.

Quienes seguían al alcalde ultimado, recuerdan cuando llegó a rendir su primer informe de Gobierno montado en "Copetudo" y no era una decisión casual, dicen quienes lo conocen que cuando Carlos Manzo cabalgaba en "Copetudo" por las calles de Uruapan, enviaba un mensaje de cercanía y valentía.

"Copetudo" participa en cabalgata por la paz

Tras el fatal atentado que terminó con la vida del alcalde, la presencia de "Copetudo" destacó en una emotiva Cabalgata por la Paz, realizada en honor a Carlos Manzo, hecho que conmovió al corazón de los uruapenses.

Ver al caballo, sin su jinete, recorrer las mismas avenidas que tantas veces cruzó con su compañero sobre el lomo, despertó emociones y clamores de justicia.

#CarlosManzo #Justicia #PazParaMichoacán #Unidad ♬ sonido original - Ricardo Tellez @tigretellez Cabalgata por la paz en honor a Carlos Manzo 🕊️🐎 Decenas de jinetes, automovilistas y ciudadanos participaron en una cabalgata por la paz, la unidad y la justicia en Uruapan, en memoria del alcalde Carlos Manzo. El recorrido fue encabezado por “Copetudo”, el caballo que el edil montó en diversos eventos y con el que llegó a su primer informe de gobierno. Entre aplausos, cartulinas y consignas, las y los uruapenses recordaron su legado de lucha, solidaridad y amor por Michoacán. En San Juan Nuevo también se realizaron manifestaciones pacíficas para exigir justicia y que su crimen no quede impune. #Uruapan

Decenas de jinetes armaron una cabalgata silenciosa por las calles de Uruapan, Michoacán, para recordar al expresidente municipal, Carlos Manzo y exigir justicia por su repentina muerte, ocurrida el pasado 1 de noviembre.

La caravana conformada por motocicletas, automóviles y caballos, partió de Zumpimito, y arribó esta tarde al Centro Histórico de la ciudad.

La cabalgata por la paz fue acompañada por más pobladores de a pie quienes con pancartas y flores honrraron la memoria del alcalde con una protesta pacífica que culminó cerca de las 19:00 horas de este martes.

Mientras los pasos de los caballos, encabezados por "Copetudo" sonaban sobre el asfalto, en las bocinas que portaban los manifestantes sonaba el corrido póstumo que le compusieron al alcalde.

"Se cansó de la injusticia y vivir con impotencia y de que a la gente humilde le hablaran con prepotencia, porque hasta al hombre más noble se le acaba la paciencia. El valiente tiene miedo, pero por eso es valiente, porque aunque esté amedrentado, al problema le hace frente", dice la canción.

"Copetudo" fue llevado al funeral del alcalde asesinado, su compañero en los últimos meses, dicen que cabalgó cabizbajo.