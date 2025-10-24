Horror en Corea del Sur: acusan a cantante de quemar a su hija y abandonarla en un automóvil

Un caso de violencia familiar estremeció a Corea del Sur, luego de que se diera a conocer que el pasado 21 de octubre, una cantante local fue arrestada e imputada por la muerte y abandono de su hija.

La mujer identificada como “A”, y conocida en la región de Namhae por su trabajo como locutora y por manejar un canal de YouTube, está acusada de provocarle quemaduras a la adolescente, y abandonarla en un vehículo, que la llevó hasta su muerte.

Detienen a mujer por causarle la muerte a su hija en Namhae, Corea del Sur

Según la Fiscalía del Distrito de Changwon, el pasado 22 de septiembre, la madre de 40 años, golpeó brutalmente a su hija, para después verterle agua hirviendo, que le provocó quemaduras graves y laceraciones en el cuero cabelludo.

Posteriormente, la metió dentro de un vehículo durante dos días, mientras la menor convulsionaba por las heridas sufridas.

El caso salió a la luz cuando la exlocutora, al notar el estado en el que se encontraba la joven, decidió llevarla a un hospital, pero personal médico detectó signos evidentes de abuso, como moretones y lesiones por objetos contundentes.

Durante los primeros interrogatorios, la acusada declaró que “encontró a su hija inconsciente al llegar del trabajo”, pero la autopsia y la investigación demostraron que se trataba de un caso de abusos prolongados.

|Osen

¿Qué se sabe de la cantante acusada de matar a su hija en Corea del Sur?

Medios locales reportaron que un día antes del ataque, la cantante apareció públicamente con su hija, quien se encontraba de vacaciones con ella. Participaron en un simulacro de incendios organizado por la estación de bomberos de Namhae; mostrando lo unidas que aparentemente eran.

Pues la acusada, también se desempeñaba como embajadora de varias instituciones locales debido a su buena imagen como madre. Tras revelarse el hecho, fue retirada de todos sus cargos y actividades públicas, luego de que en redes sociales, los internautas condenaran el crimen.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando si existieron denuncias previas de abuso familiar, así como el motivo exacto que la llevó a cometer la agresión.