Idol de K-pop es sentenciada por abuso infantil; juez rechaza apelación en Corea del Sur

El pasado 9 de octubre, se reafirmó la condena contra la exintegrante del grupo de K-pop T-ara, Lee Areum, por abuso infantil y difamación contra su exesposo en Corea del Sur.

El Tribunal de Distrito de Suwon desestimó la apelación de la exidol de 31 años y confirmó la sentencia de o cho meses de prisión suspendida por dos años, que incluye 40 horas de capacitación obligatoria sobre maltrato infantil.

¿De qué acusan a Areum de T-ara?

Los cargos en contra de Areum comenzaron a mediados de 2024, cuando la joven acusó a su entonces marido Kim Young Gul, con quien se casó en 2019, de violencia doméstica y abuso infantil.

De acuerdo con sus publicaciones, el hombre la habría estrangulado y amenazado con matarla delante de su hijo. Además, relató otra serie de abusos cuando nació su segundo hijo.

Dos días después de hacer pública la denuncia, la artista fue hospitalizada de urgencia tras un intento de suicidio.

Sin embargo, una investigación policial posterior exoneró a su exesposo de todos los cargos, lo que llevó a que él presentara una demanda por difamación contra Areum y la madre de la idol, quien fue sentenciada a 4 meses de prisión por abuso y secuestro de un menor.

|Captura de pantalla

¿Qué pasará con la exintegrante de T-ara?

El Tribunal de Distrito de Suwon, a través de la División Penal 6-1, informó que la idol coreana admitió haber causado un daño psicológico al menor.

Respecto a la difamación, el tribunal determinó que aunque Areum negó la intención de dañar, su falta de verificación de los hechos constituía responsabilidad

Con esta decisión, la sentencia inicial de enero de 2025, que incluía la prisión suspendida y la capacitación obligatoria, queda definitiva, y la joven deberá cumplir con todas las medidas ordenadas por la corte.

O recurso da ex-integrante do T-ARA, Areum, foi rejeitado. Ela foi indiciada por abuso infantil e difamação, tendo admitido o abuso emocional e verbal contra seu ex-marido Kim na frente dos filhos. Quanto à difamação, o tribunal concluiu que ela tinha intenção de difamar... pic.twitter.com/FzsSkbJrND — Kpoppers States (@KpoppersStates) October 10, 2025

¿Quién es Lee Areum?

Areum se unió a T-ara en 2012 como una de las raperas del grupo, conocido por éxitos como “Roly-Poly”. Sin embargo, un año después dejó la banda y emprendió su carrera como solista, participando en diversos programas de variedades.

En 2019, contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Pero su vida volvió a estar en el centro de la atención mediática en 2023, cuando se dieron a conocer simultáneamente su divorcio y su nueva relación.

Durante el proceso de divorcio, Areum también enfrentó procesos legales relacionados con fraude, al ser acusada de solicitar dinero a sus fans, alegando problemas de salud.