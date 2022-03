Corte de agua 2022 en Nuevo León; hoy toca a Monterrey y García

Ante la sequía que prevalece en el estado de Nuevo León y los niveles bajos de agua en las presas, desde el 22 de marzo se puso en marcha el corte de agua 2022 mediante el plan “Agua para todos” que consiste en dividir el área metropolitana en siete zonas en las que un solo día a la semana se reducirá la presión del agua a partir de las 9 de la mañana; este miércoles toca a la zona 3 correspondiente a los municipios de Monterrey y García, principalmente.

Para saber a qué colonias les toca el corte de agua, los usuarios pueden ingresar a la página de internet https://ahorratetoca.mx/ en donde se podrá ver la división de siete zonas en Nuevo León y las colonias por cada una de ellas en donde la presión se verá considerablemente disminuida.

Los miércoles toca a la zona 3 que abarca los municipios de García, Monterrey y algunas colonias de Escobedo; algunas de ellas son:



Cerrada Cumbres Ravelo

Cerrada de Cumbres

Cima de la Montaña

Ciudad Cumbres

Colinas del Valle 1, 2 y 3

Crisanto Cumbres

Cumbre alta

Cumbres Andara

Cumbres El Cielo

Cumbres Jade

Cumbres La Joya

Cumbres Provenza

Cumbres Quinta Real

Dinastía

ExHacienda San José

Ferrana Residencial

Fomerrey 113

Genaro Vázquez

Graciano Bortoni

Industrial Mitras

Las Gaviotas

La Rosita

La Unidad

Las Gaviotas

Lomas Quetzales

Las Plazas

Las Sabinas

Lomas de Cumbres

Los Vergeles

Madreselva

Marsella Residencial

Mirasol 1

Nueva Galicia

Orizaba

Paraje San José, entre otras.

NL

Habitantes juntan agua por corte

Ayer comenzó el programa “ Agua para todos ” en los municipios de Guadalupe, San Nicolás y algunas colonias de Apodaca.

A unos cuantos minutos de que comenzara esta dinámica en la Zona 2, hubo algunos ciudadanos que se prepararon de última hora, como la señora Antonia Hernández de la colonia Felipe Ángeles, aunque aclara:

“Se echa a perder el agua, no la voy a usar y se echará a perder; entonces ¿para qué hacemos eso? mejor no. no vamos a desperdiciarla nada más porque sí", dice.

Todos los días se despierta a las 04:00 de la mañana para comenzar con la venta de gorditas de guisos.

“Desde las 04:00, pero hasta ahorita empecé a batallar con el agua, nunca había batallado, la verdad”, revela.

Desde temprano, mientras cocinaba, comenzó a llenar un viejo tambo que también le funcionaba para recolectar el líquido cuando no tenía en casa. Para limpiar sus platos y ollas que utiliza en su negocio, juntó tres vaporeras con las que planea lavar todo lo que sea necesario.

“Pues me va a servir para lavar los trastes, las vasijas y lo que se ensucie… y a ver si hay agua, sino, no nos bañamos pero como quiera hay que llevar las cosas a la medida”, indica.

Ayer, las 360 colonias de Guadalupe tuvieron baja presión o cortes de agua e incluso colegios como el Instituto Cristiano de las Américas en primaria y secundaria; no hubo clases presenciales y se cambiaron a distancia mientras se adquieren nuevos tinacos.

También colonias de San Nicolás y Apodaca pasaron por este calvario.

Recomendaciones para el ahorro de agua

Las autoridades piden tomar en cuenta que al regresar la presión del agua podrá salir aire en la tubería, se presente turbidez y que el líquido tenga un color azul o verde o con espuma.

Y hacen algunas recomendaciones para el ahorro del líquido, entre ellas:



Recolecta el agua de la llave en recipientes limpios

Consumirla durante las siguientes 24 horas

Agrega de 2 a 3 gotas de desinfectante por litro

Si se utilizan filtros para agua, verificar que estén vigentes de acuerdo a las recomendaciones del fabricante

Asegurarse que el filtro desinfecte el agua

Almacena el agua en un recipiente limpio y cerrado

Cada 5 ó 7 días agrega ¼ de taza de cloro por cada 200 litros

Mantener contenedores limpios

Utiliza cloro para desinfectar

Hierve el agua durante 5 minutos

Enfría y refrigera el uso en recipientes limpios

Con información de Elizabeth Cruz, Fuerza Informativa Azteca (FIA).