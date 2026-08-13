¿Qué pasará con el tigre de bengala que fue rescatado en la Central de Abasto en Iztapalapa? Esto se sabe

El tigre de Bengala blanco, una cachorrita de apenas cuatro meses de edad, permanece bajo cuidados veterinarios después de haber sido rescatada en la Central de Abasto, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

La ejemplar fue localizada la mañana de este miércoles 12 de agosto mientras viajaba como copiloto en un vehículo particular dentro de la Central de Abasto, quedando bajo el resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Cómo se encuentra el tigre cachorro?

De acuerdo con los médicos veterinarios que la atienden, la cachorrita se encuentra con un buen estado de salud en general tras haber sido revisada por especialistas.

Esta bien alimentada, no presenta golpes aparentes y durante las últimas horas ha recibido pollo como alimento durante su estancia en la Brigada.

Los especialistas también señalaron que está acostumbrada a convivir con seres humanos; sin embargo, ha presentado algunos episodios de estrés, principalmente durante el traslado desde Iztapalapa hasta las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en Xochimilco.

#Importante | En atención a una denuncia ciudadana en la @CdeAbastoCDMX, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a José Luis "N" por transportar en su vehículo particular a una cría de tigre de bengala blanco -especie en peligro de extinción- sin poder acreditar la… pic.twitter.com/BVR3v07ZEn — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 12, 2026

Por ahora, el ejemplar todavía no tiene nombre y permanece en el área destinada al cuidado de animales exóticos.

¿Qué pasará con el tigre de bengala rescatado?

Mientras continúan las investigaciones para determinar de dónde provenía la cachorrita y cuál era su destino, la persona que la transportaba fue puesta a disposición de las autoridades.

Será necesario esclarecer la procedencia legal y los documentos del ejemplar para determinar la situación jurídica de la persona involucrada.

En cuanto al futuro de la cachorrita, todavía no existe un destino definitivo. Posteriormente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinará el sitio adecuado al que será trasladada para garantizar su bienestar.

Por el momento, el tigre de bengala blanco continuará bajo cuidados veterinarios mientras avanzan las investigaciones y se define cuál será el lugar más adecuado para su resguardo.