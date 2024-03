La crisis del agua alcanzó a la alcaldía Magdalena Contreras; más de la mitad de sus colonias viven SIN AGUA

¡Crisis de agua en la Ciudad de México! Iliana Rodríguez, encargada del pozo casa popular:"Aquí cargan pipas para llevar suministro de agua a las colonias de la Magdalena Contreras... se nos vino la emergencia en la alcaldía... colonias que tienen servicio las 24 horas del día se quedaron si agua”.

Y fuimos a la calle Oaxaca en San Jerónimo Aculco para presenciar una de estas entregas de emergencia. Aquí, se adaptan como pueden para recibirla, y que decir para almacenarla. Un vecino de la zona señala que:"Veo que tiene una colección de cubetas... hay tinacos arriba pero es imposible hasta los tanques”.

La pipa deberá alcanzar a los 10 hogares de esta cerrada. Se van de bote en bote, de tina en tina, con lo que sea. Martin Hernandez dice que “jamás habíamos tenido desabasto empezó en noviembre octubre”.

Conectan sus mangueras y con otra familia seguimos el agua, hasta una cisterna dentro de una casa de una familia con más de 12. Edith y Rodrigo, que tiene sisterna cuentan que “ya estaba vacía casi no había agua… Y esta colección de mangueras las compramos… hay familias con más integrantes aquí somos 18”.

Su caso les pone en mejor situación que respecto a los vecinos. Ahí no hay cisterna, de hecho apenas tienen tambos suficientes: “Cualquier tambo es bueno ya. Mi papá acá vive y él no tiene cisterna … el rotoplas es de 700 le pegamos está vacío y este y este y los botes”, señala Rocío Hernández.

De recipiente en recipiente apilan en esta crisis que los tiene incluso con cubetas en sus salas. Vecinos afectados señalan que “estamos sufriendo esto veo que estamos en tu sala... porque están a la mana... ustedes no están acostumbrados a vivir con cubeta en la sala estamos sufriendo”.

La cantidad de contenedores de agua hace que ni caminar sea posible en sus estancias. La mitad de los hogares de Magdalena Contreras no tiene cisternas o métodos más afectivos para almacenar el agua.

El hecho preocupa a la autoridad que además, tuvo que comprar nuevas unidades porque el gobierno de la ciudad de méxico le redujo la flotilla, con la que contaron en gobiernos pasados.

Luis Gerardo Quijano, alcalde de Magdalena Contreras, acusa que les quitaron pipas. Pero durante la entrevista llegó un encargado de Sacmex que quiso negar estos hechos:"Se mete en el de la ciudad a decir que sí… El alcalde responde - yo le digo -no hacen un listado en conjunto… lo hemos querido hacer pero no se ha podido por qué quién sabe-... Tenemos reunión 5… hoy tenemos junta para afinar coordinación y que haya un solo equipo los buscamos”. Este diferendo se repite en varias alcaldías donde no coincide el signo del gobierno local con el signo del gobierno municipal.

Desabasto de agua en la CDMX

La crisis de agua en el Valle de México es una realidad que va en aumento, antes afectaba solo a un sector de la población, pero cada vez se extiende más dejando sin agua de manera generalizada. Para poder atender la problemática de la falta de agua es necesario saber la causa, ya que no solo radica en la falta de lluvia, sino también al desperdicio que hacemos de ella.

Se estima que el 40 por ciento del agua que se desperdicia se debe a las fugas debido a que la infraestructura hídrica que hay en la capital del país es casi obsoleta.

¿Cuánta agua hay en el Cutzamala?

Continúa disminuyendo el nivel del agua en el Cutzamala; la semana pasada estaba en 38.6 por ciento de su capacidad, hoy se encuentra en 3l 38.2 por ciento, y seguirá bajando más su no empezamos a ahorrar.

¿Cómo reportar una fuga de agua en la Ciudad de México?

Si quieres reportar una fuga de agua, un desazolve o demás servicios en la alcaldía Magdalena Contreras, deberás llamas a los siguientes números telefónicos:

Teléfono en Magdalena Contreras:



(𝟱𝟱) 𝟱𝟰𝟰𝟵𝟲𝟬𝟳𝟭 y (𝟱𝟱) 𝟱𝟰𝟰𝟵𝟲𝟬𝟬𝟬

Ext.

𝟭𝟱𝟬𝟮, 𝟭𝟱𝟬𝟯, 𝟭𝟱𝟬𝟰 𝘆 𝟭𝟱𝟬𝟱